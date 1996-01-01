Президент подписал поправки в Налоговый кодекс

Президент России 16 мая подписал три закона, которые вносят изменения в Налоговый кодекс. Федеральный закон № 76-ФЗ освобождает с 2008 года российские организации от налогообложения дивидендов, получаемых в результате стратегического участия в капитале других компаний. Федеральный закон № 75-ФЗ вносит изменения в главу 22 "Акцизы", которые предусматривают индексацию на ближайшие три года акцизов на алкоголь, сигареты, папиросы и автомобили. Федеральный закон № 77-ФЗ устраняет противоречия при утверждении формы декларации по налогу на имущество.