Вычеты действительны три года

Организация может принять к вычету суммы НДС, уплаченные в I квартале 2007 года за товары, использованные при экспортных операциях в 2005 году. Потому что трехлетний срок с момента окончания периода, за который представлялась налоговая декларация по экспортным операциям, не истек. Такие разъяснения Минфин России привел в письме от 08.05.2007 № 03-07-08/95.