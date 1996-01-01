Ваш счет закончен?!

В контексте разъяснительных материалов ФНС России, приостановления операций по счетам налогоплательщика является лишь обеспечительной мерой, а не мерой ответственности для налогоплательщика. Но независимо от того, обоснованно или же неправомерно вынесено решение о блокировке счета, банк обязан его исполнить (п. 6 ст. 76 НК).

Кому следует опасаться столь неприятной процедуры и что она в целом собой представляет - за этими вопросам ДДГ "ЗР" обратился к экспертам.

Кто кому должен?

Ранее действующие правила существенно изменены. Основными субъектами, счета которых могут быть приостановлены, являются организации, индивидуальные предприниматели, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Для плательщиков сбора и налоговых агентов исключений нет (статья 76 НК РФ).

По словам Галины НИКОНОВОЙ, заместителя директора Центра защиты предпринимателей, в законодательстве исчезли ограничения по бесспорному взысканию сумм штрафов и пеней у предпринимателей в пределах 50 тыс. руб. В этом году для предпринимателей сняли ограничения и по сумме. Вместе с тем, в соответствии с поправками, внесенными в Налоговый кодекс, нотариусов и адвокатов вывели из перечня предпринимателей, у которых происходит списание со счетов в бесспорном порядке. В соответствии с логикой вещей и нормами Налогового кодекса, отмечает Галина Никонова, нотариусы и адвокаты не должны быть включены в ряд лиц, у которых может быть произведена приостановка банковских счетов. И подобные решения налоговых инспекций по районам г. Владивостока уже в 2007 году уже оспорены в суде.

Следующим параметром приостановления операций на банковских счетах является сама причина таких мер со стороны налоговых инспекций. Подобные решения правомерны лишь в двух случаях. "Во-первых, если фирма, предприниматель или организация не исполнили в установленный срок требование об уплате налога, а с 2007 года также пеней или штрафа (независимо от суммы требования), авансовых платежей, - отмечает Галина Никонова, - во-вторых, если не представили в срок налоговую декларацию (опаздывают более чем на 10 календарных дней). Ранее данный срок обозначался как 2 недели. Иных оснований для применения инспекторами данной обеспечительной меры в отношении налогоплательщика нет".

В указанных случаях речь идет только о взыскании задолженности на основании поручений налоговых органов, носящих бесспорный характер, то есть инкассовых поручений (постановление КС РФ от 23.12.97 № 21-П).

Налоги - в очередь!

Как отмечает Елена КОРИШКО, юрист адвокатского бюро Приморского края "Белянцев и партнеры", если предприятие в данный конкретный момент имеет 4 основания для списания средств со счета, как-то: возмещение своему сотруднику вреда, причиненного его жизни и здоровью, перечисление в бюджет НДС, выдача заработной платы сотрудникам и перечисление другой организации за поставленный товар, то банк вправе перечислить средства только по двум первым.

Средства для выдачи зарплаты сотрудникам и погашения задолженности перед поставщиком товаров банк сможет списать со счета только после того, как получит решение об отмене приостановления операций по счету.

В письме от 12 апреля 2007 г. № 03-02-07/1-172 Минфин разъяснил, что возможность оплаты госпошлины с заблокированного счета зависит от того, какой документ раньше поступил в банк: инкассовое поручение ИФНС о взыскании налога или платежное поручение налогоплательщика об оплате госпошлины. К сожалению, каким-либо образом избежать незаконного приостановления счетов невозможно, так как ИФНС направляет решение о применении данной меры непосредственно в банк.

Галина Никонова отмечает, если инспекция произвела неправомерное взыскание, то деньги должны возвращаться с процентом, равным ставке рефинансирования. Но свою правоту предприниматели и организации могут доказать лишь в суде.

Недостающая разница

Запрет на совершение расходных операций по счетам налогоплательщика может быть введен лишь на недостающую разницу (п. 10 ст. 101 НК РФ). Это существенное изменение. Теперь банк прекращает расходные операции по всем существующим счетам налогоплательщика в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций по счетам (абзац 3 пункта 2 статьи 76 НК РФ). Причем по каждому блокируемому счету банки должны приостановить операции на общую сумму задолженности налогоплательщика перед бюджетом.

Елена Коришко поясняет, что, с другой стороны, законодательство предоставляет налогоплательщику право подать в налоговую инспекцию заявление об отмене приостановления операций по некоторым счетам с указанием тех счетов, на которых имеется достаточно денежных средств для исполнения решения о взыскании налогов, пеней и штрафов и авансовых платежей (п.9, ст. 76 НК РФ). Кроме того, необходимо приложить к заявлению банковские выписки, подтверждающие наличие денежных средств на счетах. При наличии таких документов налоговый орган в двухдневный срок со дня получения заявления обязан принять решение об отмене приостановления операций по отдельным счетам налогоплательщика в банке.

Таковы основные изменения, внесенные в статью 76 НК РФ Федеральным законом 137-ФЗ. Как они станут работать на практике - покажет время.