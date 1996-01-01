Маркетологи Приморья - за инновации

Во Владивостоке проходит 3-я Дальневосточная конференция "Инновации в маркетинговых коммуникациях", собравшая маркетологов ведущих приморских компаний для обмена опытом и обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли.

Накануне мероприятия корреспондент ДДГ "ЗР" встретился с начальником отдела маркетинга компании "Ратимир" Еленой АЛЕШКИНОЙ.

- Один из вопросов, который запланирован для обсуждения на конференции, касается Практики копирования чужого опыта. В какой мере это возможно и насколько оправдана такая тактика, на ваш взгляд?

- В теории мирового маркетинга существует понятие бенчмаркинга - метода управления, ориентированного на воспроизводство эталона. Я считаю это наиболее удачным путем развития для новых компаний. Тем более что лидеры рынка сами распространяют о себе информацию, подчеркивая таким образом свой статус. Их высокая медиа-активность призвана обеспечить узнаваемость бренда и его позитивную репутацию. Поэтому мониторинг деловой и отраслевой прессы дает массу ценных сведений для компании, только выходящей на новый рынок. Другое дело, что это должно делаться грамотно и этично.

- Когда, по вашему мнению, торговая марка может считаться брендом?

- Когда она наилучшим образом удовлетворяет нужды потребителей. Именно поэтому бренды продаются лучше и по более высокой цене, чем аналогичные торговые марки конкурентов, менее успешные как в плане доверия потребителей, так и по результатам ликвидности бизнеса.

- Насколько результативен провокационный маркетинг?

- Я считаю этот метод инновационного маркетинга весьма эффективным, особенно для вывода торговой марки на новый рынок. И вообще, если говорить о маркетинговых тенденциях в целом, то сегодня, когда рынок перенасыщен схожими товарами, потребители все сильнее сопротивляются рекламе, а традиционный маркетинг уже не столь эффективен, именно инновации дают неоспоримое преимущество перед конкурентами. Поэтому все больше компаний включается в процесс создания новых продуктов, новых рынков и новых способов продвижения.

Об итогах конференции читайте в следующем номере "ЗР".