"ЛИТ" предпочитает качество без компромиссов

Судьба ЗАО "ЛИТ", хорошо известной на Дальнем Востоке полиграфической компании, тесно связана с приватизацией, когда многие предприятия преобразовывались в акционерные общества. Именно в это время потребовались документы, подтверждающие права акционеров, которые ранее просто выпускались.

За изготовление бланков акций взялось зарегистрированное в 1992 году предприятие - "ЛИТ". И это удалось. В Минфине была получена соответствующая лицензия, между прочим до сих пор единственная на весь Дальний Восток, закуплены типографские мощности, обучены кадры.

Первый заказчик - Всесоюзное рыбопромышленное объединение "Дальрыба", получив бланки акций на уровне продукции Госзнака, остался доволен работой. Вскоре в "ЛИТ" стали обращаться предприятия других отраслей, банки, страховые компании. Защищенная от подделок продукция, бланки ценных бумаг, выпускаемые издательством, устраивали самых взыскательных заказчиков и, что очень важно, полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

И даже когда потребность в бланках акций отпала, продукция ЗАО "ЛИТ", защищенная от подделок, начиная от бланков векселей и заканчивая льготными проездными билетами, остается востребованной и необходимой. Она хорошо известна не только дальневосточникам, но и зарубежным деловым кругам, сотрудничающим с нашим бизнесом.

Все эти годы стратегией руководства ЗАО "ЛИТ" было развитие, достижение мирового уровня полиграфического производства.

Приобретаемое новое, самое современное оборудование позволило не только наладить производство спецпродукции, но и выпускать практически любой вид полиграфии - от ярких буклетов и этикеток до глянцевых полноцветных журналов, календарей, различных упаковочных изделий.

В "ЛИТе" трудятся профессионалы, костяк коллектива-высококвалифицированные рабочие-полиграфисты, настоящие мастера своего дела, которых удалось сохранить несмотря на посулы предприятий-конкурентов, переманивающих кадры редких специальностей друг у друга.

То же можно сказать и о заказчиках. Были, конечно, клиенты, уходившие в другие типографии, привлеченные кажущейся дешевизной. Но многие возвращались, потому что подлинно качественная полиграфия, как подтверждает практика, не может быть заманчиво дешевой. К тому же у "ЛИТа" есть немалые преимущества: полный замкнутый цикл производства, позволяющий выпускать продукцию отличного качества в самые сжатые сроки, удобное месторасположение. По словам бессменного генерального директора ЗАО "ЛИТ" Наталии БАРХУДАРОВОЙ, многие клиенты работают с издательством по десять и более лет.

Сегодня, накануне своего пятнадцатилетия, компания готовится к переезду в новое производственное здание, построенное в центре Владивостока, на ул. Комсомольской, 1, где немецкие специалисты полным ходом ведут монтаж нового уникального оборудования. С его вводом ЗАО "ЛИТ" по праву может претендовать на лидерство в полиграфическом производстве на Дальнем Востоке.