Особенности приморских брендов

31 мая в зале "Даймонд" отеля "Хендэ" награждали победителей ежегодного конкурса в области эффективного маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг на рынок Приморского края "Торговая марка года", проводимого Приморской ТПП под патронажем полпредства президента в ДВФО, ТПП России и при поддержке администрации Приморского края.

Проводимый в шестой раз конкурс был призван сыграть роль своеобразного индикатора, позволяющего определить состояние приморского рынка. Насколько удается ему эта роль, пытался понять корреспондент ДДГ "ЗР".

С момента первого конкурса число торговых марок более чем удвоилось, а количество категорий увеличилось с четырех до 23. Около 50 ТМ боролись за победу в пяти номинациях.

Стоит отметить возрастающий интерес маркетологов к участию в конкурсе. Кроме представления на сайте материалов и маркетинговых стратегий за два дня до подведения итогов конкурса в ПТПП прошла дополнительная презентация, на которой компании смогли продемонстрировать свой креатив - видеоролики, имиджевую и рекламную продукцию, да и личное обаяние своих профи, наконец. Кстати, очень интересно было наблюдать за реакцией конкурсантов на находки коллег-конкурентов. Видно было, что они - сами себе лучшие судьи, хотя и внешняя оценка тоже важна.

Ну а теперь о победителях. Гран-при в номинации "Популярность торговой марки "Ваша марка", который определяется по итогам маркетинговых исследований, получил традиционный участник и номинант - "Владхлеб". Компания также завоевала "серебро" в номинации "Сила бренда" и две "бронзы" за "Лучшее профессиональное решение" и в номинации "Региональный бренд".

Не было равных в "Силе бренда" компании "Ратимир", которая и получила главный приз. А в номинации "Региональный бренд" жюри решило отметить Гран-при две компании, набравшие одинаковые баллы. Это "Михайловский бройлер" и "Родимая сторонка", представившая на конкурс 5 ТМ. Кстати, ТМ "Аристос" (ООО "Завод сортовых колбас", Находка), под которой выпускаются колбасы и мясные деликатесы премиум-класса, взяла "золото" в номинации "Новое имя", а "серебро" - ТМ "Доброе дело" (колбасы и мясные изделия класса midlle). Водка "Русский лед" принесла победу "Уссурийскому бальзаму" и Гран-при в номинации "Новое имя".

Шестой Гран-при вручен "ПТР" ("проект в сфере международных связей и ВЭД") - генеральному спонсору конкурса.

Первое место в номинации "Лучшее профессиональное решение ТМ" завоевала компания "МегаФон" (в категории "связь, телекоммуникации, Интернет"). Понятно, что не могло быть равных в категории "авто- и мототовары и услуги" торговой марке Renault.

Победу в номинациях "Лучшее профессиональное решение", "Сила бренда" и "Новое имя" взяла ТМ "Аркада-Хаус" (в категории "строительство и архитектура"). Остальные бренды также получили свои награды, но очень сложно перечислить всех в рамках одной статьи.

Таким образом, главные награды вновь получили торговые марки продовольственных товаров и традиционный сегмент: "хлеб, мясо, колбаса и алкоголь", разбавленный на этот раз "молочкой".

А персоной года стал директор филиала ФГУП "Почта России" Андрей БРИК.

Ну, а теперь некоторые общие впечатления. Очевидно, что за 6 лет конкурс наработал определенный статус, и его награды - своеобразный "знак качества", который компании используют в продвижении товаров. Подтверждение тому: в этом году на церемонии награждения присутствовало столько участников, в том числе первых лиц компаний, что впервые корреспонденту "ЗР" пришлось смотреть конкурс стоя. Свободных мест за столиками для гостей не было. Это, конечно, здорово! Но...

Не умаляя достоинств наград конкурса, все-таки для пользы дела хотелось бы добавить "ложку дегтя" в победную "бочку меда" его участников. Уже не первый год настораживают тенденции, причем они наблюдаются не только на конкурсе "Торговая марка", но и на проводимых разными организаторами региональных выставках. В значении слова "конкурс" заложен смысл соревновательности, а у нас он начинает подменяться другим смыслом - "участие". То есть все получат награды, которые потом смогут показывать на своих этикетках!

В таком формате исчезает борьба брендов, как это было 4-5 лет назад, хотя, видимо, конкурс в таком формате пока востребован, раз число его участников увеличивается.

Но рано или поздно они могут стать заложниками этой системы, когда обилие медалей на этикетке начнет вызывать сомнение в реальной стоимости "золота", и в результате - недоверие к качеству товара (услуги) и его отторжение.

С мнением ДДГ "ЗР" согласилась и независимый эксперт, директор межрегионального маркетингового центра "Владивосток-Москва" Клавдия СПИВАК:

- Шесть лет назад конкурс стал замечательным явлением в Приморье, играя роль организации конкурентного пространства и более цивилизованного рынка. Это очень радовало! Но сейчас приходится констатировать, что он начал сам себя "съедать".

Зачем такое огромное количество номинаций и при этом в одной может быть один участник, который автоматически побеждает? Понятно, что на конкурс идут те, кто действительно серьезно работает над торговыми марками и маркетинговыми стратегиями, но отсутствие борьбы размазывает идею конкурса и начинает ее дискредитировать. Думаю, он сам себя перерос и наглядно продемонстрировал, что за шесть лет в Приморье сформировались новые рыночные отношения. Бизнес стал более развитым, и пора менять концепцию конкурса, ставя новые задачи. А подачки бизнесу не нужны - это развращает.

Необходимо говорить о новых брендах, а не о тех участниках рынка, которые давно о себе заявили. Так, традиционные участники и победители - "Влад хлеб" и "Ратимир" - хороши, но они должны уже быть экспертами и формировать себе конкурентов. В противном случае, со временем они начнут проигрывать на рынке.