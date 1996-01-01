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Лицензии на розничную торговлю алкоголем станут платными
Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали инициативу департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка администрации Приморского края о введении платы за выдачу лицензий на розничную торговлю алкоголем.
По словам руководителя департамента лицензирования Леонида БЕЛЬТЮКОВА, проект разработан в соответствии с планом законодательных инициатив губернатора края, и его основная цель - недопущение снижения платежей в доходную часть бюджета. По сведениям департамента лицензирования ежедневный оборот алкогольной продукции в крае составляет 38 млн руб., ежегодный - 14 млрд руб. За счет введения платы за выдачу лицензий на розничную торговлю краевой бюджет вырастет на 3 млн руб. в год. "Это незначительная сумма для тех, кто торгует алкоголем. Для сравнения, Приморский край получает за лицензии 30 млн руб. в год, Сахалин - 100 млн руб.", - подчеркнул Бельтюков.
Услышав, что проект никак не отразится на розничной стоимости алкоголя, депутаты согласились пополнить краевой бюджет таким образом. Проект закона "О сборах за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции" принят в первом чтении.
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