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Кто на ВМТП?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прорабатывает варианты продажи доли в ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП). Наиболее реальными претендентами на этот актив эксперты считают группу "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА и "Северстальтранс", владеющий на паритетных началах с ОАО "ВМТП" Владивостокским контейнерным терминалом.

О том что ММК проводит "нечто вроде неофициального тендера" по продаже своей доли в ВМТП в минувшую пятницу во Владивостоке заявил президент ООО "Промышленные инвесторы" Сергей Генералов. Интересно, что, по сведениям ДДГ "ЗР", днем раньше совладелец ДВМП совершил обстоятельную экскурсию по территории порта, а в роли "гида" выступал гендиректор ВМТП Вячеслав ПЕРЦЕВ.

"Если Магнитка окончательно решит продавать, а сейчас они проводят нечто вроде неофициального тендера, то Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "ДВМП") будет участвовать. Но это вопрос не к нам, а к ним. У них есть какие-то формальные ограничения в связи с их IPO - они не могут совершать какие-то сделки в течение определенного времени после IPO. Поэтому вряд ли мы узнаем ответ на этот вопрос (о продаже) до конца июня", - считает Генералов

"По состоянию на сегодня с официальной просьбой к нам никто не обращался", - утверждает председатель совета директоров Симан ПОВАРЕНКИН.

По словам Генералова, представители ММК ведут переговоры с рядом участников рынка.

"Есть пока неофициальные переговоры с нами, "Северстальтрансом", "РЖД", "Евразхолдингом" (владеет ОАО "Находкинский морской торговый порт". - Прим. авт.) и так далее. Будут продавать, будут объявлять, будет тендер - будем участвовать. Условия же (пока) непонятны", - сказал Генералов.

Участники рынка слышали о предложении ММК. Как сообщил в неофициальной беседе с "ЗР" представитель одного из претендентов на покупку, ММК выдвинул завышенные требования. "Свою долю в ВМТП Магнитка оценила в $80 млн. Это нереально. Порт теряет грузовую базу и, чтобы ее вернуть, необходимо вложить в развитие инфраструктуры значительные средства", - говорит источник.

Вячеслав Перцев в свою очередь подчеркнул, что менеджмент ВМТП, как партнер ММК, имеет преимущественное право на выкуп пакета. Пока, по словам Перцева, Магнитка к ним с таким предложением не обращалась.

В "Северстальтрансе" "ЗР" сообщили, что не знают о планах ММК. "Но если нам поступит интересное предложение, мы готовы его рассмотреть", - сообщил источник в "Северстальтрансе".

Управляющий активами ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ считает, что доля ММК интересна прежде всего "Промышленным инвесторам" и "Северстальтрансу". "Приобретение порта логично вписывается в стратегию развития Транспортной группы FESCO, ведь к порту прилагается доля во Владивостокском контейнерном терминале. Правда, эта самая доля наверняка интересует и "Северстальтранс". Кроме того, есть еще и РЖД, которые уже заявили о намерении войти в уставный капитал портов Владивостока и Находки", - считает Стародубцев. По его оценке, доля ММК может стоить около $50 млн.

Досье

95,1995% акций ОАО "ВМТП" принадлежит ООО "М-Порт", созданному на паритетных началах ЗАО "Порт-Актив" (контролируется менеджментом ВМТП) и ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
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