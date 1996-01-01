Торгам быть!

31 мая исполняется 5 лет со дня создания Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости. Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет сотрудников Агентства с юбилеем!

. Все эти годы работа агентства проходила в непростой обстановке, ведь приватизация имущества для России всегда была делом нелегким. Владивосток один из немногих городов России, где приватизация проходит в соответствии с федеральным законодательством. И если первые торги вызывали у арендаторов муниципального имущества негативную реакцию и акции протеста, то к 2006 г. 60% покупателей составили именно арендаторы помещений.

Сегодня Агентство продолжает проводить торги. В первом полугодии 2007 г. было реализовано более 100 объектов. И в скором времени на торги будет выставлено еще ряд объектов. 29 мая комиссия по муниципальной собственности Думы Владивостока рекомендовала утвердить перечень приватизируемого муниципального имущества во Владивостоке на 2007 г. и согласовать условия приватизации этих объектов. Вынесенный на городскую Думу перечень приватизируемого муниципального имущества состоит из 137 объектов недвижимости.