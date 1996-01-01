Больничный в новом формате

В бланк листа нетрудоспособности внесены изменения на основании соответствующего приказа Минздравсоцразвития России.

Самое важное изменение - обязательная отметка о том, предъявляется ли он по основному месту работы или в организацию, где человек работает по совместительству. Связано это с тем, что с 1 января 2007 г. пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по всем местам работы - и основному (там, где находится трудовая книжка), и в той организации, где человек трудится на условиях совместительства (по трудовому договору). Для этого врач выписывает несколько больничных для предъявления по каждому месту работы.

Второе отличие - на новом бланке отсутствуют строки, которые предусматривают отметку врача о диагнозе. Во-первых, ФЗ "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан", защищая их интересы, предусмотрел, чтобы подобная информация могла обнародоваться только с согласия пациента. Во-вторых, для ФСС в настоящее время неважно, из-за какого заболевания человек потерял трудоспособность, поскольку такие выплаты пособия, как при бытовой травме, травме по пути на работу или с работы, при искусственном прерывании беременности и другие, осуществляются по общим правилам, установленным ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ.