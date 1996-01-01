Победителей судят

31 мая станут известны имена победителей конкурса "Торговая марка года". Церемония награждения победителей состоится в 16.00 в зале "Даймонд" отеля "Хендэ" в формате светского приема.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в оргкомитете конкурса в Приморской ТПП, по данным на 25 мая, среди участников зарегистрировано 48 торговых марок в 23 категориях. Среди них немало новых участников - торговые марки "Аркада-Хаус", "МегаФон", Velton Maestro, "Кредитный остров", в том числе зарубежные, в частности Petro-Canada и ASRC Energy Services Tri Ocean Engineering, Interantional Business Group Ltd., Signal Safety & Training Ltd и CoreData Incorporated из Канады.