ДВМП привлечет $360 млн

Акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на внеочередном собрании 18 мая одобрили сделки по привлечению кредитов на общую сумму $360 млн.

В частности, акционеры одобрили организацию двух кредитов по $90 млн каждый для частичной реструктуризации займа, привлеченного для финансирования сделок по приобретению долей в "Трансгаранте" и ООО "Национальная контейнерная компания" в 2006 г.

ДВМП отмечает, что эта сделка "позволит компании снизить общую эффективную ставку по займу, а также увеличить срок заимствования, сократив тем самым объем краткосрочной задолженности и существенно улучшив показатель текущей ликвидности в балансе". Кроме этого, акционеры ДВМП одобрили организацию кредита на сумму порядка $181 млн, который компания привлекает для приобретения четырех новых контейнеровозов вместимостью 3,091 тыс. TEU каждый, строящихся на польской судостроительной верфи Stocznia Szczecinska Nowa. Новые суда будут введены в эксплуатацию в 2008-2010 гг.