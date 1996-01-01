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Порт Посьет направит прибыль на развитие

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Торговый порт Посьет" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006 г. и направить чистую прибыль в размере 126,635 млн руб. на развитие компании, сообщил ДДГ "ЗР" руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Мечел" Алексей СОТСКОВ.

Напомним, что по итогам 2005 г. порт дивиденды также не выплачивал, направив чистую прибыль в сумме 126,061 млн руб. на развитие.

В состав совета директоров избраны генеральный директор ООО "Мечел-транс" Александр СТАРОДУБОВ, первый заместитель генерального директора ООО "Мечел- транс" Валерий АРТЕМЧЕНКО, глава угольного дивизиона Mechel Trading AG Олег РОЗЕНБЕРГ, старший вице-президент управления по горнодобывающему производству ООО "УК "Мечел" Борис НИКИШИЧЕВ, главный юрист по корпоративным делам ОАО "Мечел" Ирина ИПЕЕВА, управляющий директор дирекции ОАО "Торговый порт Посьет" управления по горнодобывающему производству ООО "УК "Мечел" Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ, главный инженер АО "Торговый порт Посьет" Василий РОМАНОВ. Председателем совета избран А. Стародубов.

Досье

Торговый порт Посьет расположен в Хасанском районе Приморского края. Уставный капитал АО составляет 14 млн 196 тыс. руб., он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. ОАО "Мечел" владеет 96,9324% акций порта.

Отметим, что порт Посьет в 2006 г. в сравнении с 2005 г. снизил перевалку грузов на 16,3%, до 1,428 млн тонн. При этом доля экспорта угля в общем объеме грузопереработки выросла до 98,9%.

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