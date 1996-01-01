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ВСРЗ готов стать девелопером
ОАО "Владивостокский судоремонтный завод" (ВСРЗ), не выдержав конкуренции на рынке судоремонтных услуг, может сменить основной вид деятельности на сдачу принадлежащей компании недвижимости в аренду.
Как стало известно ДДГ "ЗР", в повестку дня годового собрания акционеров ОАО "ВСРЗ" включен вопрос о добровольной ликвидации общества. Наблюдатели считают, что ликвидация АО "ВСРЗ" не скажется на рынке, так как завод уже давно не имеет сколь-нибудь серьезных объемов работ. Что же касается профильного имущества ликвидируемого АО, то оно скорее всего плавно "перетечет" в учрежденное в 2005 г. ООО "Владивостокский СРЗ".
ОАО "ВСРЗ" учреждено при приватизации государственного предприятия "Владивостокский судоремонтный завод" постановлением комитета по управлению имуществом Приморского края № 485 от 20 октября 1992 г.
Основными конкурентами ВСРЗ являются судоремонтные заводы портов Владивосток и Находка, Славянский судоремонтный завод, а также судоремонтные верфи Китая, Кореи, Вьетнама, на которых в последнее время предпочитают размещать заказы судовладельцы региона.
ОАО "ВСРЗ" в 2006 г. снизило выручку в сравнении с 2005 г. в 7,5 раз, до 11,399 млн руб., а выручка в первом квартале 2007 г. и вовсе составила 15 тыс. руб. При этом по итогам 2006 г. АО получило чистую прибыль в размере 8,803 млн руб. против 8,384 млн руб. чистого убытка годом ранее. Правда, по итогам первого квартала 2007 г. опять отмечен чистый убыток в 2,021 млн руб.
"Существенным событием/фактором, которое может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же результатов, по сравнению с результатами, полученными за четвертый квартал 2006 г., является отсутствие заказов на судоремонт. Вероятность получения заказов минимальная. Существенные события, которые могут улучшить результаты деятельности, эмитентом не ожидаются. Вероятность их наступления минимальная", - говорится в отчете компании.
В отчете отмечается, что показатель собственных оборотных средств АО упал на 4,48% по сравнению с 2006 г., что свидетельствует о возможно негативной тенденции к снижению финансовой устойчивости предприятия и начавшемуся процессу вовлечения предприятия в процесс финансирования собственного оборотного капитала за счет заемных источников, что само по себе является достаточно негативной тенденцией. Индекс постоянного актива остался на прежнем уровне, без изменений на отметке 0,86 по сравнению с 2006 г. Его значение близко к единице, что говорит о перенасыщенности компании внеоборотными активами, которые активно не участвуют в хозяйственном обороте и поэтому не приносят ощутимой прибыли. Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств предприятия, снизился в рассматриваемом периоде с 1,36 до 1,26 (на 7%), что свидетельствует о начавшейся негативной тенденции к дефициту собственных средств.
В связи со значительным снижением объемов оказываемых услуг по ремонту судов, АО "ВСРЗ" намерено привлекать новые источники доходов. "Наличие основных средств позволяет сдавать имущество в аренду. Возможна смена основного вида деятельности с "Услуги судоремонта" на "Сдача в наем нежилого недвижимого имущества", - говорится в отчете.
Стоит отметить, что не так давно ЗАО "Менеджмент-Стандарт" (управляющая компания ОАО "ВСРЗ") увеличило долю в уставном капитале ВСРЗ с 50,65% до 80,64%, при этом доля ЗАО "СГБ Хран" снизилась с 30,10% до 0,01%. Еще 6,31% находится в номинальном держании в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая компания". По сведениям участников рынка, около 90% акций ВСРЗ контролируются гендиректором ЗАО "Менеджмент-Стандарт" и ЗАО "СГБ "Хран" Александром БЕККЕРОМ, гендиректором ООО "Владивостокский судоремонтный завод" Феликсом САСС и финансовым директором ЗАО "СГБ Хран" Аркадием ГОРДИЯН.
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