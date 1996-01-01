ХНПЗ увеличил прибыль до налогообложения в 2 раза

Акционеры ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (Хабаровский НПЗ) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006 г. по обыкновенным акциям, а по привилегированным выплатить 1 руб. на одну акцию номиналом 1 руб.

Собрание акционеров утвердило итоги финансовой деятельности общества в 2006 г. Прибыль до налогообложения Хабаровского НПЗ составила 35,6 млн руб. (2005 г. - 17,8 млн руб.) при выручке-нетто от реализации 1 180,1 млн руб. (2005 г. – 1 112,8 млн руб.), текущий налог на прибыль - 9,9 млн руб. (2005 г. - 13,5 млн руб.).

Решением собрания в совет директоров Хабаровского НПЗ избраны первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир ПОПОВ, генеральный директор ОАО "Хабаровский НПЗ" Виктор ЛЕМЕХА и три представителя НК "Альянс" - Рафаил АБДРАХМАНОВ, Жанна БОВА и Дмитрий ШЕКЕРА. Председателем совета переизбран на новый срок Д. Шекера.

В 2006 г. ХНПЗ переработал 3 118,5 тыс. тонн нефтяного сырья (в 2005 г. – 3 069,7 тыс. тонн). Выход светлых товарных нефтепродуктов составил 1783 тыс. тонн (2005 г. – 1 731,2 тыс. тонн), или 57,42% от общего количества выпущенной продукции. Объемы производства основных нефтепродуктов составили: автомобильные бензины - 340,7 тыс. тонн; авиационный керосин - 203,2 тыс. тонн; дизельное топливо - 514,7 тыс. тонн; мазут топочный – 1 106,1 тыс. тонн.

Досье Уставный капитал ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" составляет 341 306 руб. и разделен на 292 548 обыкновенных и 48 758 привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Основным акционером является НК "Альянс".

Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов составила 69,2%, глубина переработки нефти - 61,6%.