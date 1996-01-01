Электронную отчетность можно сдавать через одного спецоператора

ФНС России упростила сдачу электронной отчетности крупным компаниям (численностью свыше 250 человек), состоящим на налоговом учете в разных регионах - по местонахождению обособленных подразделений, а также по иным основаниям (например, владение имуществом). Такие организации могут представлять налоговые декларации и расчеты в различные инспекции через одного спецоператора связи, обслуживающего головное отделение компании (Приказ ФНС России от 10.04.07 № ММ-3-25/219)