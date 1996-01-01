Зарплатами россиян озаботятся налоговики

Федеральная налоговая служба составила списки хозяйствующих субъектов, где зарплата выплачивается ниже прожиточного минимума или ниже среднего уровня в определенной отрасли экономики. У ФНС есть подозрения, что низкая заработная плата может не только оказаться объективным результатом хозяйственной деятельности, но и свидетельствовать об использовании различных "серых" схем. Если у компании уровень оплаты труда меньше, чем среднеотраслевой, ее руководство будет вызвано для доверительной беседы.