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K-1: Незаконно получилось

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В начале года Минфин поднял размер так называемого коэффициента К-1, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход малых предприятий. Распоряжение министерства, конечно, имело целью повысить налоговые поступления в бюджет. Однако, как каждое непродуманное, а кроме того, как оказалось сегодня, вообще необязательное к исполнению, распоряжение внесло сумятицу в ряды малых предпринимателей.

По оценкам, около трети малых предприятий платит сегодня единый налог на вмененный доход. Коэффициент К-1, утверждает Минэкономразвития, направлен на усиление политики постепенного снижения налогового бремени на малый бизнес. На 2007 год министерство установило коэффициент в размере 1,096 - меньше, чем в предыдущем году, тогда К-1 равнялся 1,132. И совершенно непонятно, почему вдруг в начале года появилось распоряжение Минфина за подписью замминистра ШАТАЛОВА, вводящее коэффициент, равный 1,241.

"У малого бизнеса в итоге могут забрать в 1,8 раза больше денег, чем тратит государство на его развитие, - заявил "ФК-Новости" вице-президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН, специально занимавшийся этим вопросом. - С учетом минфиновского коэффициента в этом году у малого бизнеса могут изъять порядка 7 млрд руб. Cледует ожидать падения числа малых предприятий и уход малого бизнеса "в тень".

МЭРТ, естественно, начал разбираться в ситуации. И получил разъяснение Министерства юстиции. Оказывается, распоряжение Минфина о повышении коэффициента пока вообще не обязательно к исполнению. Дело в том, что такого типа документ должен сначала пройти государственную регистрацию, о чем в Минфине как-то, видимо, не подумали.

Минфин пока не определился, начинать ли длительную процедуру регистрации или попросту отменить собственное распоряжение. Директор департамента госрегулирования в экономике МЭРТ Андрей ШАРОВ, разъяснивший в ТПП РФ ситуацию представителям малого бизнеса, не смог ответить на простой вопрос, что делать с налоговой службой, которая в соответствии с поступившим от Минюста документом начисляет налоги, и ее не волнует, имеет ли распоряжение госрегистрацию или нет.

Тут все как обычно: сначала заплати, а потом доказывай, что платить не должен, что деньги надо обратно вернуть. Доказать-то, может, и докажешь, а вот по поводу возврата денег можно усомниться.

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