Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
K-1: Незаконно получилось
В начале года Минфин поднял размер так называемого коэффициента К-1, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход малых предприятий. Распоряжение министерства, конечно, имело целью повысить налоговые поступления в бюджет. Однако, как каждое непродуманное, а кроме того, как оказалось сегодня, вообще необязательное к исполнению, распоряжение внесло сумятицу в ряды малых предпринимателей.
По оценкам, около трети малых предприятий платит сегодня единый налог на вмененный доход. Коэффициент К-1, утверждает Минэкономразвития, направлен на усиление политики постепенного снижения налогового бремени на малый бизнес. На 2007 год министерство установило коэффициент в размере 1,096 - меньше, чем в предыдущем году, тогда К-1 равнялся 1,132. И совершенно непонятно, почему вдруг в начале года появилось распоряжение Минфина за подписью замминистра ШАТАЛОВА, вводящее коэффициент, равный 1,241.
"У малого бизнеса в итоге могут забрать в 1,8 раза больше денег, чем тратит государство на его развитие, - заявил "ФК-Новости" вице-президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН, специально занимавшийся этим вопросом. - С учетом минфиновского коэффициента в этом году у малого бизнеса могут изъять порядка 7 млрд руб. Cледует ожидать падения числа малых предприятий и уход малого бизнеса "в тень".
МЭРТ, естественно, начал разбираться в ситуации. И получил разъяснение Министерства юстиции. Оказывается, распоряжение Минфина о повышении коэффициента пока вообще не обязательно к исполнению. Дело в том, что такого типа документ должен сначала пройти государственную регистрацию, о чем в Минфине как-то, видимо, не подумали.
Минфин пока не определился, начинать ли длительную процедуру регистрации или попросту отменить собственное распоряжение. Директор департамента госрегулирования в экономике МЭРТ Андрей ШАРОВ, разъяснивший в ТПП РФ ситуацию представителям малого бизнеса, не смог ответить на простой вопрос, что делать с налоговой службой, которая в соответствии с поступившим от Минюста документом начисляет налоги, и ее не волнует, имеет ли распоряжение госрегистрацию или нет.
Тут все как обычно: сначала заплати, а потом доказывай, что платить не должен, что деньги надо обратно вернуть. Доказать-то, может, и докажешь, а вот по поводу возврата денег можно усомниться.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо