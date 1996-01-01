Три составные части капитализма "Золотого Рога"

Сделаю страшное признание, рискуя подорвать уважение к себе: я люблю ЧУБАЙСА. У нас его не любят яро - за ваучеры-обманки, за мглу 90-х, когда, например, приморцы остались без света, воды и тепла. Так жестоко Чубайс учил рынку губернатора НАЗДРАТЕНКО. Заодно дал толчок первой волне массовой "эмиграции" из Владивостока - за комфортом жизни.

Я же признательна ему за поворот в моей судьбе. В октябре 1992-го на "чубайсовском" семинаре по приватизации поняла: Россия вступила в капитализм - и это бесповоротно. Нужны другие СМИ. И, вернувшись домой (я работала тогда редактором экономического отдела в главной краевой газете "Красное знамя"), дала согласие взять этот странный проект под названием "Золотой Рог".

Проект - громко сказано. Обозначили цель - сделать газету, которая учила бы приморцев плавать в рынке. Учредители - Союз промышленников и предпринимателей Приморья и журналисты "Красного знамени" дали компьютер в аренду, газетную бумагу в аванс и - плывите. Редакция из 3-х человек: студент-очник Андрей ПУШКАРЕВ (сегодня первый заместитель), ответсек Юрий ШАДРИН (теперь писатель-сатирик) и ветеран журналистики Мария ТАЛАЛАЕВА. Мария Васильевна - тот самый пример, как русский человек, громко проклиная Чубайса и капитализм, быстро и умело к нему приспособился. Ведь именно она собирала на газетные страницы ту самую знаменитую "Биржу "Золотого Рога" с оптовым рынком товаров для коммерсантов.

Так, "ЗР" стал первым СМИ, которое "кормили" коммерсанты, говоря современным языком, рекламодатели. Сегодня этот хлеб освоили все СМИ, даже те, кто по-прежнему подкармливается из бюджета властей. Еще возникают медиа-затеи очередного "олигарха", желающего самоутвердиться в ряду "заводов, газет, пароходов", но в нашем деле скоро и много прибыли не бывает. "Золотой Рог" на благой идее - быть полезным - стал издательским бизнесом не сразу.

Через 6 месяцев получили первую прибыль, через 12 рассчитались с долгами. И тогда впервые столкнулись с попыткой диктата, с кем и против кого дружить. Война завершилась сменой правового статуса "редакция СМИ" на ООО. Это уже 1995-й. А потом, в 1998-м, решительно сделали шаг к открытому акционерному обществу. Эх, если б не черный август... Кстати, наша компания - единственное ОАО в региональной медиа-среде. Что ни год, то новый проект. И название "Газета "Золотой Рог" стало стеснять, поскольку под одной крышей в 2003 г. собрали уже 8 СМИ - своих и "чужих". Одним словом - издатель, двумя - Издательская компания.

Но это для госархива. А на чем собственно стоит бизнес "Золотого Рога"? На репутации.

Не секрет, что рынок СМИ то и дело будоражат слухи, что "Золотой Рог" купили или покупают.

У нас акционерный капитал, и акционеры менялись за эти годы не раз. Между тем кредо газеты - независимая позиция и объективность - осталось прежним. Потому что при ближайшем рассмотрении собственники обнаруживали, что вся привлекательность "золоторожского" бизнеса в этом - репутации изданий и профессионализме людей, их делающих. Как теперь принято говорить, в интеллектуальном потенциале. Бренд можно купить, команду с позицией - вряд ли. Ведь команду объединяют принципы и интерес.

Так, в 1999-м былые акционеры отказали нам в инвестициях под новый проект - журналистская организация поднатужилась и сама сделала журнал "Дальневосточный капитал". Командный дух - самый большой "секрет" 15-летнего успеха компании.

Когда мы замахнулись на весь Дальний Восток, коллеги хмыкали: тут и споткнетесь. Только под идеей были и бизнес-план, и конъюнктура рынка. Приморский бизнес, поднакопив капитал, двинулся осваивать соседние территории и нуждался в привычном информационном пространстве. Хабаровские предприятия рвались к приморским рынкам. И мы оказались в нужный час в нужном месте. В ногу с бизнесом - это второй секрет успеха.

Недавно прочла интервью с вернувшимся домой после многолетнего отсутствия создателем первой деловой газеты России "Коммерсант". Владимир Яковлев для российских журналистов - зачинатель нового стиля "журналистика факта". В Приморье его последователем стал "Золотой Рог". Это потом, с журналом "Дальневосточный капитал" и рейтинговыми сборниками "Библиотека "Золотого Рога", мы освоили аналитику. А вначале просто создали систему информации, которая помогала управленцам ориентироваться в стихии. За 15 лет из "Золотого Рога" вышли десятки профи. Только в Москве полтора десятка карьеристов из "ЗР". Чуть-чуть опередить время (читай, конкурентов) - ну разве это секрет?

Но сегодня рынок структурирован, как собственно и издательский пакет "Золотого Рога", - по нишам. Мы можем пополнять свой портфель или терять что-то - это не принципиально. Интернет-ресурсы вывалили на головы читателей море информации, и одним нажатием клавиши соберешь любое досье. Где здесь место для газеты? Есть. Создатель "Коммерсанта" вернулся: российская журналистика накануне нового бума. Мы это почувствовали чуть раньше.

В январе читатели "Золотого Рога" получили новую модель газеты. Пока только форму. Следите за содержанием. И тогда мы вместе встретим 20-летие капитализма в России.