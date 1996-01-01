Истребители пятого поколения будут создавать на Дальнем Востоке

Определен завод для производства истребителя пятого поколения - это Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение (КНААПО), сообщил журналистам новый главком ВВС Александр ЗЕЛИН.

"Предприятие, на котором будет производиться истребитель пятого поколения, предварительно определено - это завод в Комсомольске-на-Амуре", - сказал главком ВВС, сообщается в интернет-портале komcity.ru. Определен также генеральный подрядчик по проектированию истребителя пятого поколения - это конструкторское бюро Сухого. По словам советника генерального директора АХК "Сухой" Алексея ПОВЕЩЕНКО, первый истребитель пятого поколения будет выпущен в конце 2008 года.