КНР засматривается на приморские порты

Китай ищет возможность использования портов Владивостока и Находки для поставок грузов из России в южные провинции. Об этом заявил на презентации г. Суйфэньхэ во Владивостоке мэр Суйфэньхэ ФУ Яньчэн.

От такого сотрудничества выиграют обе стороны, уверен г-н Фу. Транспортировка грузов через приморские порты позволит сократить КНР транспортные расходы, а владивостокские и находкинские порты принесут посредством такого сотрудничества дополнительные средства в соответствующие бюджеты.