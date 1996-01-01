Ванино увеличило выручку на 10%

ОАО "Ванинский морской торговый порт" (Хабаровский край) в первом квартале 2007 г. увеличило выручку от продаж на 10% против аналогичного периода прошлого года - до 290 млн 339 тыс. руб. Чистая прибыль порта за отчетный период выросла на 46,3% - до 27 млн 907 тыс. руб.