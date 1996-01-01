"Спасскцементу" назначили управляющего

В ОАО "Спасскцемент" введена должность управляющего директора. Таким образом, система управления предприятием приведена в соответствие с общепринятой в структуре управления цементными предприятиями группы компаний "Парк Групп".

На должность управляющего директора "Спасскцемента" назначен Андрей ПУШКАРЕВ, ранее занимавший аналогичную должность на Владивостокском бутощебеночном заводе. По мнению руководства "Парк Групп", он зарекомендовал себя как успешный управленец. Именно под его руководством запущен в эксплуатацию новый дробильный комплекс. На "Спасскцементе" управляющему директору придется заниматься реконструкцией и расширением производства, запуском новых видов продукции.