"Роснефть" займет нефтепорту 130 млн руб.

Совет директоров ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" ("Нефтепорт") рекомендовал акционерам на годовом собрании 5 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2006 г. из-за убытка.

По сведениям ДДГ "ЗР", АО "Нефтепорт" в 2006 г. получило 27 млн 322 тыс. руб. чистого убытка против 5 млн 43 тыс. руб. чистой прибыли годом ранее.

На собрании акционерам предстоит одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе по предоставлению "Нефтепорту" НК "Роснефть" беспроцентного займа для финансирования операционной деятельности в размере 48,1 млн руб. и беспроцентного займа для финансирования инвестиционной деятельности в размере 81,9 млн руб.

Акционеры АО "Нефтепорт" выдвинули 5 кандидатов на 5 мест в совете директоров. Это вице-президент ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" Александр САПРОНОВ, генеральный директор ОАО "Нефтепорт" Николай ПЕТЕЛИН, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по экономике и внешнеэкономической деятельности Дмитрий АДАМОВ, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по коммерческой работе Флюр ЗИГАНШИН, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по капитальному строительству Алла ЧУХРАЙ.