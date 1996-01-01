Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роснефть" займет нефтепорту 130 млн руб.
Совет директоров ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт" ("Нефтепорт") рекомендовал акционерам на годовом собрании 5 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2006 г. из-за убытка.
По сведениям ДДГ "ЗР", АО "Нефтепорт" в 2006 г. получило 27 млн 322 тыс. руб. чистого убытка против 5 млн 43 тыс. руб. чистой прибыли годом ранее.
На собрании акционерам предстоит одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе по предоставлению "Нефтепорту" НК "Роснефть" беспроцентного займа для финансирования операционной деятельности в размере 48,1 млн руб. и беспроцентного займа для финансирования инвестиционной деятельности в размере 81,9 млн руб.
Акционеры АО "Нефтепорт" выдвинули 5 кандидатов на 5 мест в совете директоров. Это вице-президент ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" Александр САПРОНОВ, генеральный директор ОАО "Нефтепорт" Николай ПЕТЕЛИН, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по экономике и внешнеэкономической деятельности Дмитрий АДАМОВ, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по коммерческой работе Флюр ЗИГАНШИН, заместитель гендиректора ООО "РН-Находканефтепродукт" по капитальному строительству Алла ЧУХРАЙ.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности