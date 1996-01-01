Антимонопольные "оборотные" штрафы уже действуют

Вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", предусматривающий ужесточение санкций за нарушение антимонопольного законодательства. В частности, речь идет о введении "оборотных" штрафов за злоупотребление доминирующим положением, за картельный сговор и недобросовестную конкуренцию, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Теперь за грубые нарушения антимонопольного законодательства (злоупотребление доминирующим положением на рынке или согласованные действия, ограничивающие конкуренцию) недобросовестным компаниям придется заплатить от 1 до 15% от выручки от реализации товара, на рынке которого было совершено правонарушение.

Кроме того, "оборотные" штрафы будут применяться за недобросовестную конкуренцию, связанную с введением в оборот товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности.