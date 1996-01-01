Кто не знает "Ролиз"

Компания "Ролиз" прошла путь от небольшой судостроительной фирмы до крупного рыбопромышленного предприятия, использующего современные производственные и управленческие технологии и стабильно наращивающего объемы производства.

Развитие компании началось с грамотного вложения средств в судостроение. С 1992 по 1994 г. компания "Ролиз" построила 16 судов класса СРТМ, СТМ и несколько транспортов. Но из 16 построенных на российских заводах кораблей не все нашли своих покупателей. Рыбодобывающие компании испытывали острую нехватку финансовых средств на приобретение флота. Поэтому эти суда пришлось ориентировать на добычу биоресурсов. Таким образом, "Ролиз" стал морской компанией и начал заниматься рыбой и морепродуктами. Одновременно с добычей руководство решило привлечь транспортный флот к работе по перевозкам грузов. Но предприятию необходимо развиваться. Было принято решение переходить на освоение океанских просторов...

Сегодня основой хозяйственной деятельности компании являются морской промысел, переработка рыбы и морепродуктов, их реализация как на российском рынке, так и на рынках стран АТР и Европы, а также транспортировка готовой продукции. "Ролиз" имеет универсальный крупнотоннажный флот, позволяющий решать самые сложные задачи и успешно вести добычу водных биоресурсов во всех морях российского Дальнего Востока.

Расширяя ассортимент выпускаемой продукции, компания в 2003 г. приступила к промыслу еще одного объекта промысла - лемонемы, для поставок на рынок России. Ударная сила добывающего флота компании состоит из трех морозильных рыболовных траулеров: БМРТ "Арчер", СТМ "Осинки", СТМ "Осуга".

ЗАО "Ролиз" является одной из немногих российских компаний, выпускающих рыбное филе и фарш первичной заморозки, сертифицированные для экспорта в страны ЕС. Продукция компании обязательно проходит исследования в сертифицированной лаборатории на соответствие НТД. В ассортименте выпуска мороженой продукции компании представлено все основное богатство морских биоресурсов: минтай обезглавленный, терпуг неразделанный, сельдь тихоокеанская неразделанная, филе и фарш из минтая, икра и молоки минтая, икра и молоки лососевые, горбуша и кета, потрошенная с головой, лемонема тушка и мука рыбная с высоким содержанием протеина.

В последние годы компания активно продвигает свою продукцию не только на российском Дальнем Востоке, но и в центральной части страны. Продукцию ЗАО "Ролиз" уже достаточно хорошо знают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и других крупных российских городах. Сегодня компания ЗАО "Ролиз" владеет и оперирует транспортными рефрижераторами, способными единовременно принять на борт около трех тысяч тонн мороженой рыбы или любых других грузов, для которых требуется низкий температурный режим перевозки. Суда компании ежегодно перевозят более 50 тыс. тонн специализированных грузов. Транспортные рефрижераторы компании постоянно доставляют грузы в порты Японии, Южной Кореи и Китая.

Отличительной чертой компании является то, что это изначально частная компания, а не приватизированная, как большинство других рыбодобывающих предприятий. Её история связана в первую очередь с людьми, которые в ней работали и работают. Компания росла на глазах, и именно поэтому она так дорога. Можно сказать, что это пример возникновения частного бизнеса в постперестроечной России.

К 15-летнему юбилею предприятие достигло пика развития, и для эффективной дальнейшей работы требовался новый подход. Было принято решение заключить договор с Управляющей компанией БАМР, которая на тот момент уже оказывала услуги другому рыбодобывающему предприятию - Находкинской базе активного морского рыболовства (НБАМР). Каждая компания по-своему курировала вопросы продаж, закупки снабжения и т.п. Сейчас вопросы управления в этих областях сосредоточены в одном центре...

Несмотря на высокие производственные и финансовые показатели, руководство ЗАО "Ролиз" не планирует на этом останавливаться. Сегодня, когда в рыбной промышленности происходят глобальные преобразования, руководство компании уверенно смотрит в будущее. В его планах дальнейшее расширение и модернизация флота, создание современной производственной инфраструктуры, введение новых управленческих подходов для соответствия всем международным стандартам.