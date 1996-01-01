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"Русская Гавань" бьется за рынок на правовом поле
Снос рыбного рынка на ул. Батарейной во Владивостоке (район Спортивной набережной) отсрочен до 31 июля. Ожидается, что к этому времени Арбитражный суд Приморского края рассмотрит заявление "о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам", поступившее от владельца торговой точки - ООО "Рыбный рынок "Русская Гавань".
Новым обстоятельством, по мнению заявителя, можно считать вердикт апелляционной инстанции арбитражного суда, которым подтверждается законность предоставления ООО земельного участка для эксплуатации здания рынка. Ранее в этом усомнилась мэрия Владивостока и с подачи природоохранной прокуратуры отменила постановление прежней администрации о землеотводе. Одновременно власти города оспорили право собственности "Русской Гавани" на само здание рынка, требуя признать его самовольной постройкой.
В апреле 2006 г. иск муниципалитета был удовлетворен. Суд обязал компанию-ответчика убрать самострой в течение месяца и привести участок в пригодное состояние. Главным аргументом в пользу мэрии стало то, что земля выделялась под использование временного сооружения, тогда как "Русская Гавань" возвела здесь капитальный объект. Это грубое нарушение законодательства. Жалобы торгового предприятия в вышестоящие инстанции успеха не имели: решение арбитража было оставлено в силе.
"Русская Гавань", однако, не сдалась, продолжая упорную борьбу на правовом поле. Испытанный прием - просить об отсрочке исполнения судебного акта в надежде на "чудо" или пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Первую отсрочку суд предоставил компании на период с 20 декабря 2006 г. по 1 февраля 2007 г., "учитывая необходимость баланса взаимных интересов истца и ответчика". А вот в феврале предприятие ждал отказ - служители Фемиды не нашли оснований для удовлетворения ходатайства. Но тогда же в феврале апелляционная коллегия признает законным предоставление земельного участка на ул. Батарейной в аренду "Русской Гавани". Разумеется, рыбный рынок тут же попросил суд пересмотреть решение о сносе здания; и в этой связи - предоставить очередную отсрочку исполнения судебного акта.
Отсрочка, как видим, получена. Состоится ли пересмотр дела "по вновь открывшимся обстоятельствам", будет ясно, скорее всего, 22 мая, когда суд проверит обоснованность поданного рынком заявления.
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