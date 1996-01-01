Атака через Windows

Уже не один месяц российские компании, использующие на офисных компьютерах привычную пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows компании Microsoft, будоражат милицейские проверки и посещения всевозможных перепродавцов лицензионной версии программы.

Российское представительство империи Билла ГЕЙТСА начало в нашей стране активную политику внедрения лицензий. Этот факт стали использовать в Приморье для сведения счетов с конкурентами.

Уже не одной приморской компании нанесли визит некие молодые люди с вопросами: "много ли у вас в компании компьютеров", "лицензионное ли вы используете программное обеспечение", "а знаете ли вы, что использование пиратской продукции нарушает авторские права"? После расспросов следует предложение о закупке лицензионных версий операционной системы, от которого многие руководители не могут отказаться, т. к. знают, что используют нелегальную копию.

Описанные действия со стороны продавцов лицензии есть ничто иное, как психологическое давление на руководителей компаний. На самом деле, как разъяснил ДДГ "ЗР" президент Дальневосточного антипиратского общества Дмитрий КОБЫЛКИН, факт того, что предприятие использует пиратский Windows, еще надо доказать. Во-первых, проверить факт могут только правоохранительные органы - милиция или прокуратура, на предприятиях торговли или сферы услуг - еще Роспотребнадзор. Во-вторых, определить по одному взгляду на компьютер, пиратская ли там установлена система, проверяющие не смогут. Для этого потребуется экспертиза, то есть придется все имеющиеся в офисе машины изъять и направить на исследование, и такие факты уже есть. При этом сомнительно, чтобы само УВД или прокуратура работали на "лицензии".

Понятно, что если компьютеры в компании являются средствами производства, свою деятельность они вынуждены будут приостановить до результатов экспертизы, которая может длиться до нескольких месяцев.

Говорят, таким образом некоторые враждебные структуры, коммерческие или государственные, "подставляют" своих конкурентов или оппозицию, заказывая против них такую акцию. Даже если дело не дойдет до изъятия компьютеров, предприятию придется серьезно раскошелиться.

Как отметил специалист компании "Проф-ИТ", занимающейся технической поддержкой информационных систем, Сергей НЕМ, установка самой распространенной сегодня на предприятиях версии операционной системы Windows XP Professional с минимальным набором программ для работы с текстом, таблицами, почтой, антивирусом и т. д. на 10 компьютеров обойдется фирме в сумму около 165 тыс. руб.

При этом надо учесть, что Windows XP Professional сможет полноценно работать только на компьютерах с довольно "продвинутыми" характеристиками. Во многих же офисах стоят простенькие, выполняющие роль печатных машинок, и они потребуют немалых затрат на upgrade (усовершенствование) системы.

Вряд ли такая перспектива заинтересует приморских предпринимателей. Большинство из них после подобных предложений еще горячее возлюбили пиратов. Жесткая политика Microsoft против пиратов приведет к тому, что пользователи начнут искать альтернативные и гораздо более дешевые аналоги Windows. Благо, такие на рынке есть, тот же Linux. Если Windows XP Professional в розничных магазинах стоит до 9 тыс. руб., то Linux - от 450 до 800 руб.

Впрочем, Microsoft это понимает. Именно поэтому есть мнение, что корпорация Гейтса не особо заинтересована в жесткой борьбе с пиратами, поскольку они только популяризуют их продукты. Ведь именно благодаря им большинство россиян не знают, что альтернативные операционные системы вообще существуют.

Насколько объективно это мнение - покажет время. Пока же количество дистрибьюторов Microsoft в России активно расширяется. Внедрение лицензии корпорация начала с розничных продавцов компьютеров, которые при продаже устанавливали на жесткие диски пиратские копии Windows. Сегодня крупные продавцы закупают у дистрибьюторов так называемые лицензионные OEM-версии, которые обходятся конечному пользователю на 50%-60% дешевле коробочной версии, предлагаемой в розницу за 9 тыс. OEM-Windows не подлежит розничной продаже, только разовой установке на 1 компьютер при его покупке.

Таким образом, выгоднее всего приобретать лицензионную ОС Windows при закупке компьютеров как для офисов, так и для отдельных пользователей. Тем же, у кого парк машин уже стоит, придется приобретать корпоративные лицензии по стоимости чуть меньше коробочной Windows, либо начать думать об осваивании альтернативных программ.