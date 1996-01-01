Мэра не убедили предложения "Сибуглемета"

Состоялась встреча между представителями филиала ЗАО "Сибуглемет" и новой администрацией г. Большой Камень. "Сибуглеметом" мэру Владимиру ХАЛЯВКО переданы на рассмотрение документы с инвестиционными предложениями по строительству на территории городского округа угольного терминала.

Как стало известно ДДГ "ЗР", предложения "Сибуглемета" пока не убедили его главу. По его словам, он не уверен в безопасности строительства этого объекта на территории округа. На сегодня нет уверенности в том, что компания выполнит экологически безопасный проект, во всяком случае, по представленным документам этого не видно, считает глава города.

Строительная площадка под будущий терминал может нанести не только экологический ущерб территории, но и культурный. Как выяснилось, на месте планируемой застройки находится важный археологический объект, охраняемый государством. По данным ученых Института истории и археологии ДВО РАН, раскопки на этом объекте еще не начинались. Их территория, по предварительным оценкам, занимает не менее 2 га. Время, которое может потребоваться на эти работы, займет не один год.