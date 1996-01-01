Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэра не убедили предложения "Сибуглемета"
Состоялась встреча между представителями филиала ЗАО "Сибуглемет" и новой администрацией г. Большой Камень. "Сибуглеметом" мэру Владимиру ХАЛЯВКО переданы на рассмотрение документы с инвестиционными предложениями по строительству на территории городского округа угольного терминала.
Как стало известно ДДГ "ЗР", предложения "Сибуглемета" пока не убедили его главу. По его словам, он не уверен в безопасности строительства этого объекта на территории округа. На сегодня нет уверенности в том, что компания выполнит экологически безопасный проект, во всяком случае, по представленным документам этого не видно, считает глава города.
Строительная площадка под будущий терминал может нанести не только экологический ущерб территории, но и культурный. Как выяснилось, на месте планируемой застройки находится важный археологический объект, охраняемый государством. По данным ученых Института истории и археологии ДВО РАН, раскопки на этом объекте еще не начинались. Их территория, по предварительным оценкам, занимает не менее 2 га. Время, которое может потребоваться на эти работы, займет не один год.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток