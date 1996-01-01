Кому достанется "Золотой Меркурий"?

Во Владивостоке подвели итоги регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий-2006".

Победителями регионального этапа стали: ООО "Концепт" (Владивосток) в номинации "Лучшее МП в сфере промышленного производства"; ООО "Срочная доставка" (Владивосток) в номинации "Лучшее МП в сфере услуг"; ИП Полуэктов С. Н. (Партизанск) в номинации "Лучшее МП в сфере инновационной деятельности"; ООО "Пульс" (Арсеньев) в специальной номинации "За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России"; ГК "Вестфалия" (Владивосток) в номинации "За вклад в развитие российского предпринимательства".

Победители регионального этапа будут представлять Приморье на федеральном уровне. Торжественная церемония вручения премии пройдет 14 июня в Москве.