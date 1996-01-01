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Компания "Ратимир" заботится о персонале
По итогам встречи с участием городских властей, Государственной инспекции труда в Приморском крае и краевой Федерации профсоюзов была принята резолюция и состоялось награждение руководителей предприятий, которые лучше всех заботятся об условиях производства.
Среди компаний, получивших благодарность за создание безопасных условий труда, отмечен один из ведущих производителей Дальнего Востока - компания "Ратимир".
По словам главного инженера ООО "Ратимир" Игоря ЛЮБОМИРОВА, компания большое внимание уделяет состоянию условий труда работников, их здоровью и безопасности. Предприятие заботится о своих сотрудниках - начиная от хороших условий работы и стабильной зарплаты и заканчивая социальными льготами и гарантиями.
"Так как наше предприятие находится в пригороде Владивостока, - продолжает Игорь Любомиров, - ООО "Ратимир" обеспечивает доставку сотрудников на работу и с работы из всех районов Владивостока и Артема. Питание работников осуществляется в производственной столовой, на территории предприятия расположен здравпункт, где работнику всегда окажут квалифицированную медицинскую помощь".
На сегодняшний день компания "Ратимир" является одним из крупнейших работодателей на Дальнем Востоке. За 10 лет на предприятии принята и реализуется социальная политика по обеспечению стабильности кадров, а также обучению и продвижению молодых сотрудников. В компании серьезно налажена работа кадровой службы, поддерживается тесный контакт с местными институтами и университетами. Компания приглашает ведущих специалистов по менеджменту, маркетингу, финансам для проведения тренингов и семинаров среди сотрудников. Технологи периодически посещают передовые предприятия Европы для обмена опытом.
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