ФГУП "Ростехинвентаризация" - 40 лет на службе государству

2007 г. стал юбилейным не только для отрасли технической инвентаризации. Свой 40-летний юбилей отмечает крупнейшее предприятие, предоставляющее услуги по технической инвентаризации на территории всей России, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости".

Об итогах работы и перспективах дальнейшего развития ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор ФГУП "Ростехинвентаризация" Роман ФИЛИМОШИН.

- Роман Владимирович, расскажите о вашем предприятии. С чего все начиналось и что представляет собой ФГУП "Ростехинвентаризация" сегодня.

- Основы учета недвижимости зародились еще в древности. Подсчет имущества начали вести во времена нашествия татаро-монголов на Русь. Новая история началась в 1927 г., когда было принято постановление "Об инвентаризации имущества местных Советов". В системе коммунальных органов РСФСР были созданы специальные бюро, которые носили название БТИ. 1967-й - год возникновения Республиканского управления технической инвентаризации (Ростехинвентаризация), организованного приказом министра коммунального хозяйства РСФСР от 27 ноября 1967 г. №402. В 2000 г. приказом Госстроя, организацией, уполномоченной на проведение государственного учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, а также на ведение Единого сводного архива технической инвентаризации на федеральном уровне, назначается ФГУП "Ростехинвентаризация".

Сегодня Ростехинвентаризация - это мощное предприятие с разветвленной сетью филиалов по всей России и представительствами в федеральных округах.

- Каким образом устроено предприятие?

- На сегодняшний день практически в каждом субъекте Российской Федерации действуют наши филиалы. Всего - 80. Кроме того, в 2006 г. было принято решение об открытии представительств в федеральных округах. Территориальное деление соответствует общепринятому для России. Таким образом, представительства организованы в Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах.

- Оправдала ли себя такая структура?

- Конечно. Во-первых, руководители представительств, четко зная расстановку сил на своей территории, обеспечивают защиту интересов не только ФГУП "Ростехинвентаризация", но и наших заказчиков, в любых организациях: будь то органы государственной власти или представители органов местного самоуправления. Таким образом, выстроится оптимальная модель взаимоотношения бизнеса и региональных властей. Во-вторых, руководители представительств в Федеральных округах могут более оперативно принимать участие в решении насущных задач, связанных в том числе с выполнением крупных региональных и межрегиональных заказов.

- Насколько планомерно идет развитие предприятия исходя из территориального деления по округам?

- Вопрос тонкий, нельзя выделить конкретный округ и назвать его лучшим. Могу сказать, что на сегодняшний день, исходя из показателей выручки филиалов, лидируют Центральный, Сибирский, Приволжский и Уральский федеральные округа. По нашим ощущениям, следующие федеральные округа, где планируется максимальное развитие, - это Южный и Северо-Западный. Здесь существуют хорошие возможности для роста, много потенциальных заказчиков, большие объемы работ.

Отдельно отмечу Дальневосточный федеральный округ - там только за первый квартал текущего года рост выручки составил 60%. Несмотря на особые климатические условия и отдаленность от федерального центра, филиалы ФГУП "Ростехинвентаризация" в этом регионе работают как часы. Там открываются новые отделения, приходят новые крупные заказчики, филиалы активно участвуют в реализации приоритетных национальных проектов.

- С какими результатами вы пришли к сегодняшнему юбилею?

- Если говорить о нашей деятельности, то 2006 г. стал для ФГУП "Ростехинвентаризация" особенно успешным в плане финансовых показателей. Выручка предприятия составила 6 млрд руб., а прибыль превысила магическую цифру в 1 млрд руб. Это в 1,7 раза превышает установленный план. Что касается внутренней жизни нашего предприятия, то большим достижением стало введение эффективной системы планирования и бюджетирования. Сегодня мы можем оперативно получать любые сведения от наших филиалов от Калининграда до Владивостока по заданным параметрам. Соответственно, на любой момент времени мы имеем действительно актуальную информацию о деятельности всего предприятия.

- Как изменения отразились на филиалах ФГУП "Ростехинвентаризация"?

- Хочу отметить, что за последние полгода мы значительно оптимизировали структуру и систему управления центрального аппарата ФГУП "Ростехинвентаризация". В частности, были отменены многие формы отчетности, которые только осложняли жизнь нашим филиалам, произошли снижение и оптимизация накладных расходов. Как следствие - успешное завершение первого квартала 2007 г. Так повелось, что это время является не очень успешным для любого бизнеса. Однако финансовые показатели ФГУП "Ростехинвентаризация" говорят об обратном. Итог - за первый квартал 2007 г. выручка предприятия увеличилась на 40%, прибыль - в 2,5 раза.

- Появятся ли нововведения в реестре услуг ФГУП "Ростехинвентаризация"?

- Основным видом деятельности ФГУП "Ростехинвентаризация" была и остается техническая инвентаризация. Однако рынок не стоит на месте. Динамика развития отрасли предполагает активное внедрение дополнительных, а также введение новых услуг. Так, на сегодняшний день мы занимаемся землеустроительными и геодезическими работами, рыночной оценкой имущества, юридическим сопровождением сделок, некоторые филиалы предоставляют риелтерские услуги, ведем адресные реестры для муниципалитетов. Предприятие имеет лицензии на проведение проектных работ и на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, ФГУП "Ростехинвентаризация" предоставляет услуги по кадастровой оценке земель поселений. Сегодня мы уже выиграли конкурсы на проведение работ в Якутии, Ульяновской и Пензенской областях. Планируем и дальше принимать участие и побеждать в таких конкурсах. Задача на текущий год - занять свое достойное место на рынке оценки.

- С какими объектами приходится работать?

- В основном это здания, строения и сооружения. У нас большой опыт работы со сложными объектами, такими как атомные электростанции, метрополитен, шахты, объекты РЖД, Министерства обороны, а также специальные объекты и многое другое.

- В чем преимущество обращения в ФГУП "Ростехинвентаризация" для заказчиков?

- За годы существования ФГУП "Ростехинвентаризация" накопился огромный положительный опыт, из которого складываются наши преимущества. Мы на деле доказали, что можем быть конкурентоспособными. Основное преимущество нашего предприятия - это комплексный подход к предоставлению услуг по управлению вашей недвижимостью и землей. ФГУП "Ростехинвентаризация" гарантирует скорость исполнения заказа любой сложности. Это возможно благодаря использованию новейшего профессионального оборудования и программного комплекса, полной автоматизации рабочего процесса и высокого уровня подготовки кадров.

Сегодня мы работаем с крупными национальными монополиями, которым необходим такой подрядчик, который проинвентаризирует и оценит объекты на территории всей России в режиме "единого окна".

И, наконец, статус и имидж государственного предприятия и наличие собственников среди федеральных органов власти - Роснедвижимости и Росимущества, а также наш позитивный опыт работы с крупными корпоративными клиентами является залогом надежности и устойчивости предприятия. Высокое качество наших работ подтверждено словами благодарности наших постоянных заказчиков.

- А кто является вашими постоянными заказчиками?

- Преимущество совместной работы с нашим предприятием уже оценили такие крупные структуры, как РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром", Министерство обороны РФ, НК "Роснефть", ОАО "Российские железные дороги", а также ряд других ведомств и крупнейших предприятий страны. Наши клиенты, в основном, это крупные организации- застройщики, ведомства, корпоративные клиенты и физические лица. С каждым годом растет заинтересованность в наших услугах обычных граждан. Люди начинают понимать преимущества обращения к нам. Мы стараемся не обделить никого своим вниманием, нам дорог каждый, кто к нам обратился. Как мы уже убедились, тот, кто хотя бы раз воспользовался нашими услугами, возвращается к нам вновь.

- Не так давно на базе Смоленского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" был открыт новый производственный комплекс. Какое значение это имеет для вашего предприятия и для заказчиков?

- Не секрет, что во многих организациях, предоставляющих услуги технической инвентаризации, до сих пор выстраиваются очереди. А для тех, кому нужен комплекс услуг, приходится обращаться сразу в несколько структур. Это, безусловно, потеря времени. Новый комплекс позволит устранить две проблемы одновременно. Во-первых, пропускная способность здания составляет 1000 человек в день. Это гарантирует отсутствие очередей. А во-вторых, предоставление услуг будет происходить по принципу "одного окна". Значит, больше не придется обивать пороги и ездить в разные части города.

Я был на открытии и лично оценил возможности нового комплекса. В современном здании специально для приема оборудованы два просторных помещения с отдельным входом. В одном из них идет работа по приему населения: в шести окнах принимают документы от физических лиц по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости. Именно этот факт, а также автоматизация рабочего места позволили снять социально -значимую проблему "очередей в БТИ".

Кроме того, открыты дополнительные виды услуг по проектно - изыскательским работам: в частности, перепланировке; рыночной оценке; геодезии и землеустройству.

В другом зале располагаются окна для работы с юридическими лицами. Здесь же находится большой стенд с информацией. Посетители могут узнать, какие документы необходимо иметь, чтобы получить выписку из технического паспорта для различных целей. Или что необходимо сделать для оформления в собственность кооперативной квартиры, для оформления приватизации. Касса располагается в этом же зале.

На открытии присутствовал заместитель руководителя Роснедвижимости Алексей МАЛЬКОВ. Он высоко оценил грамотный подход к организации работы ФГУП "Ростехинвентаризация", подчеркнув, что это приведет к увеличению доходов предприятия.

От себя добавлю, что сегодня подобные комплексы уже работают на Алтае, в Тюмени и других городах. В ближайших планах открытие - в Кургане, Краснодаре, и других регионах.

- Как бы вы оценили взаимоотношения с другими организациями в вашей отрасли?

- Отношения рабочие. Я не хочу делить предприятия отрасли на ФГУП "Ростехинвентаризация" и всех остальных. Мы работаем в одной сфере, и наша общая цель - качественно и в срок предоставлять услуги заказчикам, делать все, чтобы сотрудничество приносило максимальную пользу.

Профессиональный праздник - День инвентаризатора - будем отмечать совместно в Кремлевском Дворце съездов. Мероприятие устраивает одна из ведущих общественных организаций, существующих в отрасли, - Федеративный Союз Инвентаризаторов.

Кроме того, за последний год значительно укрепились отношения с управлениями вышестоящих структур в регионах. Осенью 2006 года я был в длительной поездке по регионам России, где действуют наши филиалы и представительства. Много встречался с руководителями территориальных управлений Роснедвижимости, кадастровых палат, а также с представителями органов региональной и местной властей. Со многими пришли к соглашению о сотрудничестве в решении важных государственных вопросов.

- Каким образом ФГУП "Ростехинвентаризация" принимает участие в реализации программы по созданию Единого кадастра объектов недвижимости?

- Наш прямой собственник - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - определило ФГУП "Ростехинвентаризация" одним из базовых предприятий в реализации Федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 гг.)" и подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 гг.)". Основная цель программы - формирование и актуализация на федеральном уровне единого, наполненного максимально достоверной информацией и четко структурированного свода сведений об объектах недвижимости, в который вошли бы данные по земельному кадастру и одновременно по всем привязанным к земельным участкам объектам капитального строительства.

Главная ценность ФГУП "Ростехинвентаризация", как и любого предприятия БТИ, - это архивы. Для создания единого кадастра необходимо проводить работы по переводу архивов организаций технической инвентаризации в электронный вид, а также их последующая обработка.

Замечу, что многие филиалы нашего предприятия, такие как Калининградский, Смоленский, Нижегородский, Оренбургский и другие, почувствовав веяния времени, начали переводить архивы в электронный вид, в соответствии с требованиями Роснедвижимости, еще до официального старта Федеральной программы.

На сегодняшний день в "пилотных" регионах по реализации программы, таких как Тверская, Кемеровская, Московская, Самарская, Калининградская, Калужская области, работы по созданию единого кадастра идут полным ходом. По итогам за 2006 год в этих регионах оцифровано около 2 млн инвентарных дел. Это примерно 8 млн объектов недвижимости.

На 2007 г. ФГУП "Ростехинвентаризация", победив в конкурсе Роснедвижимости, стало генподрядчиком в трех субъектах федерации - Красноярске, Иркутске и Ростовской области. На сегодняшний день в этих регионах уже завершился первый этап оцифровки. Работы идут по плану и в установленные сроки.

- Роман Владимирович, с каким настроением вы встречаете юбилей предприятия и как вы видите дальнейшее развитие ФГУП "Ростехинвентаризация"?

- Настроение боевое. Мы на практике убедились в правильности выбранной стратегии развития предприятия. Многое уже сделано, впереди новые горизонты. Главная цель - это стать еще ближе для наших заказчиков - реальных и потенциальных. На этот год запланировано открытие новых производственных комплексов и отделений. Усовершенствование сферы деятельности и развитие новых услуг в сочетании с комплексным подходом к каждому нашему заказчику - вот формула успешного взаимодействия. Естественно, роль ФГУП "Ростехинвентаризация" будет возрастать с увеличением оборота недвижимости и земли в России. Главное, подняв планку, суметь ее удержать. Уверен, у нас это получится.

- Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник?

- Уважаемые коллеги! 2007 г. является знаковым для нас. Мы отмечаем сразу две знаменательные даты - 80-летие отрасли технической инвентаризации и 40-летие ФГУП "Ростехинвентаризация". Органы технической инвентаризации Российской Федерации унаследовали лучшие традиции предыдущих поколений. Подобной службой может гордиться не каждая развитая страна.

Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ФГУП "Ростехинвентаризация" вносит заметный вклад в социально-экономическое развитие каждого региона, где действуют наши филиалы. Уверен, наша дальнейшая деятельность приведет только к положительным результатам. Ведь качество работы мы гарантируем использованием богатейшего корпоративного опыта предприятия, выступающего законодателем прогрессивных технологий в данной сфере деятельности.

От всей души выражаю благодарность нашим коллегам за доблестный труд! Искренне желаю всем работникам отрасли - настоящим профессионалам своего дела, людям, которых действительно волнует будущее не только отдельно взятой отрасли, но и страны, - неутомимой энергии, оптимизма и новых побед!