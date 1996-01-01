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Российскую экономику тормозит отсутствие единой накладной
Для успешного развития экономики и повышения конкурентоспособности транспорта в РФ необходимо быстрее ввести единую транспортную накладную, считает президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.
"Мы, транспортники, и экономика в целом, несем огромные потери из-за ведомственной разобщенности автомобилистов, железнодорожников, водников, авиаторов", - заявил он корреспонденту "ФК-Новости". Транспортные издержки в России достигли в годичном измерении огромной величины - более 3 трлн руб., и заметный "вклад" в этот нежелательный показатель вносит именно отсутствие единой транспортной накладной. Она позволила бы перевозить груз от поставщика потребителю, то есть "от двери до двери" без досадных задержек на промежуточное оформление при использовании различных видов транспорта.
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