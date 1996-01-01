Капуста подвела

Инфляция в России в апреле 2007 года составила 0,6%. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Этот показатель в полтора раза выше, чем данные за аналогичный период 2006 года.

Таким образом, сообщают "ФК-Новости", в этом году потребительские цены превысили прошлогодний уровень. За первые 4 месяца 2007 года инфляция составила 4%. Правительство РФ рассчитывает до конца этого года сдержать уровень инфляции в рамках 7-8%.

Согласно данным Росстата, в апреле существенно увеличились цены на плодоовощную продукцию: овощи в апреле подорожали на 6,5%, фрукты - на 1,9%. Всего стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России увеличилась на 0,8%. Традиционно быстро дорожали и стройматериалы. Так, кирпич стал дороже на 4,2%, цемент - на 3,9%, стоимость пиломатериалов в апреле увеличилась на 1,7-1,8%. Бензин также несколько подорожал, прибавив 0,2%. А вот услуги ЖКХ, напротив, подешевели на 0,1%. В целом на непродовольственные товары цены выросли на 0,4%.

Как считает аналитик АГ "Золотой стандарт" Адель ВАЙСБУРГ, столь резкое повышение цен на плодоовощную продукцию объясняется тем, что с 1 апреля 2007 года вступил в силу закон, запрещающий иностранцам торговать на розничных рынках России. Поскольку до этого большинство мест на плодовоовощных рынках занимали выходцы из стран ближнего зарубежья, новый закон стал причиной дефицита рабочей силы, заявил он "ФК-Новости", что тут же отразилось на повышении зарплат продавцам и, следовательно, привело к повышению цен на продукцию.

Стоит отметить, что данная тенденция наблюдается уже давно: в ожидании принятия нового закона цены на плодоовощную продукцию начали расти еще с начала 2007 года, и апрель не стал исключением. Впрочем, уже в мае ситуация в этом секторе должна будет стабилизироваться. Во-первых, вакантные места продавцов постепенно заполняются. Во-вторых, к лету цены на плодоовощную продукцию традиционно падают. Таким образом, влияние стоимости овощей и фруктов на среднемесячные показатели инфляции будет постепенно уменьшаться.

Подорожание бензина в апреле на 0,2% обусловлено повышением отпускных цен на оптовых базах. Этому способствовало увеличение объемов экспорта нефти в связи с достаточно низкой экспортной пошлиной на нефть. Поставки на внутренний рынок, соответственно, сократились, что и привело к удорожанию топлива. Поскольку увеличение экспортной пошлины ожидается только в июне, в мае оптовые цены на бензин могут еще несколько увеличиться, что скажется и на розничных ценах. Впрочем, увеличение вряд ли будет значительным, к тому же с июня возрастут поставки на внутренний рынок, и цены на бензин к концу лета могут даже понизиться.

Несмотря на снижение стоимости услуг ЖКХ, ситуация в этой области также остается напряженной. Апрельское снижение цен обусловлено наступлением весны и сезонным снижением тарифов на отопление. При этом в целом рост тарифов на услуги ЖКХ существенно опережает инфляцию. За четыре месяца этого года стоимость услуг ЖКХ подорожала более чем на 11%. Впрочем, до осени никаких серьезных повышений в этой сфере не предвидится.

Стоит отметить, что инфляция в этом году запланирована в пределах 7-8%. За первый квартал цены уже выросли на 4%. Однако к лету рост темпов инфляции обычно значительно снижается, что позволяет предположить, что инфляция в этом году не превысит поставленную планку в 8%