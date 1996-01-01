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Борьба брендов уже началась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Торговая марка года-2007". Издательская компания "Золотой Рог" выступает региональным информационным спонсором мероприятия.

На страницах ДДГ "ЗР" конкурс анонсирует координатор проекта Лариса ЕРМОЛИНА, заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты:

- Региональный конкурс "Торговая марка года" был учрежден в 2001 г. Приморской ТПП совместно с Дальневосточным региональным центром "Российская деловая культура" при поддержке администрации Приморского края. Число участников стабильно растет, в прошлом году на конкурс было представлено уже 40 торговых марок.

Главная награда конкурса - Гран-при присуждается в 3 номинациях: "Сила бренда", "Лучшее профессиональное решение торговой марки", "Популярность торговой марки "Ваша марка". Кроме того, учреждены 2 специальные премии: "Региональный бренд" и "Новое имя". Для участников предлагается 33 отраслевые категории - в каждой из них определяются получатели Золотого, Серебряного и Бронзового призов. Лауреаты конкурса могут использовать знак "Торговая марка года" в рекламных целях, размещать его на товаре, упаковке и сопроводительной документации. Такое право предоставляется компаниям, получившим Гран-при в каждой из 3 номинаций, а также победителям в отраслевых категориях.

Жюри конкурса в 2007г. возглавил вице-губернатор края Александр ТАБАЧЕНКО, курирующий агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы Приморья, а также вопросы природопользования. В состав жюри "Торговой марки года" вошли 25 экспертов в сфере маркетинга, интеллектуальной собственности, дизайна, PR и рекламы, а также представители государственных структур. В номинации "Ваша марка" жюри оценку не производит - победители определяются на основании маркетинговых исследований, которые проводятся на рынке Приморского края.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.prim-brand.ru, там же можно подать заявку на участие. Стоимость участия в конкурсе для компании - 15 тыс. руб. В категории "Персона года" участвуют физические лица, здесь регистрационный взнос составляет 3 тыс. руб.

В этом году в конкурсе "Торговая марка года" впервые участвуют канадские предприятия, в том числе консалтинговая компания International Business Group, которая также является спонсором проекта (IB Group планирует в ближайшее время выйти на приморский рынок).

Последний день приема заявок 28 мая. В этот же день в 14.00 начинает работать конкурсная комиссия, проводится публичная презентация стратегий и демонстрация участниками дополнительных материалов, которые использовались в ходе рекламных кампаний. Церемония награждения победителей состоится 31 мая в бизнес-центре Hyundai в формате светского приема.

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