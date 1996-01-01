Еще больше проверяющих

Изменился перечень должностных лиц администрации г. Владивостока, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях согласно Закону Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае". Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы администрации города Юрий КОРЕНЬ.

Теперь наряду с сотрудниками управления содержания жилфонда и городских территорий, управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, управления муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля, вправе налагать административные штрафы: представители управления транспорта, управления финансов и экономики администрации города; управления здравоохранения и др.

По мнению специалистов административного комитета, нововведение повысит оперативность реагирования на административные правонарушения со стороны нарушителей и пополнит городскую казну.