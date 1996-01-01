"Супер-98" Комсомольского НПЗ

"Бензин не бывает лучше или хуже. Он бывает либо соответствующий ГОСТам, либо нестандартный, - уверен директор ООО "РН - Комсомольский НПЗ" Валерий ЕЖОВ. - Если бензин соответствует ГОСТу, то двигатель работает нормально. Это аксиома". С января Комсомольский НПЗ выпускает ГОСТовские бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 и гидроочищенное дизельное топливо. Уже сегодня новые бензины можно найти на автозаправках компании "Роснефть" в Дальневосточном регионе. Вскоре на них появится и улучшенное дизельное топливо.

"Раньше мы производили бензины по ТУ, - рассказывает директор НПЗ. - С пуском установок каталитического риформинга и изомеризации перешли на производство чистых автомобильных бензинов по ГОСТу, которые уже сегодня соответствуют международному стандарту Евро-3, а к 2010 году будут соответствовать Евро-4". Как известно, на неэтилированном бензине автомобильный двигатель работает в "мягких" условиях, более экономично и имеет лучшие тяговые характеристики. А если топливо соответствует стандарту Евро-3, то уменьшаются вредные выбросы в атмосферу. "При заправке автомобиля ГОСТовским топливом образуется меньше нагара, - говорит Валерий Ежов, - также уменьшается риск самовоспламенения бензина при сжатии. Все это в итоге продляет срок службы двигателя".

Качество гарантируем

"Комсомольский НПЗ с 1 января начал выпускать бензины по ГОСТу, - говорит зам. генерального директора по коммерческой работе ООО "РН-Востокнефтепродукт" Владимир РОЖКОВ. - Мы постепенно заменили топливо на нефтебазах и АЗС: освободили резервуары, промыли и залили новый продукт. Сделали все тщательно и без спешки, чтобы впредь не было никаких разговоров о том, что у нас есть бензин, произведенный по ТУ, и ГОСТовский". АИ-98 Комсомольского НПЗ уже поступил на заправки Сахалинской области, Хабаровска, Биробиджана, Находки и Комсомольска.

Кстати, система качества, реализованная на ООО "РН-Востокнефтепродукт", гарантирует потребителю, что на заправках "Роснефти" он всегда получает качественный продукт - именно тот, что выпускает Комсомольский НПЗ. "Самый главный критерий для нас - это качество, - отмечает Владимир Рожков. - На заводе современная лаборатория, оснащенная лучшим отечественным и импортным оборудованием. На все нефтепродукты выдается сертификат качества. Затем они сливаются в вагоноцистерны и доставляются на наши нефтебазы. Там также постоянно ведется мониторинг качества. На собственном транспорте мы доставляем нефтепродукты до наших АЗС, где их качество проверяется каждый день. Таким образом мы гарантируем качество нефтепродуктов от завода до бензоколонок".

А получать качественный продукт со скидкой вдвойне приятно. Установленная на всех АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт" единая система Petrol Plus позволяет как корпоративным, так и частным клиентам приобретать топливо со скидкой независимо от места заправки и приобретения смарт-карт. "Таким образом юридические лица могут проследить расходование средств на ГСМ и проконтролировать расход топлива", - добавляет Владимир Рожков. Однако это только начало. В ближайшее время ООО "РН-Востокнефтепродукт" запустит программу лояльности. Частные лица смогут приобрести дисконтную карту и получать скидку при заправке на АЗС в зависимости от объема приобретенного товара и частоты совершения покупок. "Скидка будет адекватна уровню наших взаимоотношений с клиентами. Кроме того, "Роснефть" организует в Москве единый процессинговый центр, что позволит связать карты компании в единую сеть. Можно будет проехать от Владивостока до Калининграда и везде получать скидку, заправляясь на заправках "Роснефти".

Деньги в технологию

Улучшенное дизельное топливо Комсомольского НПЗ пока идет на экспорт, но, как обещает зам. генерального директора ООО "РН-Востокнефтепродукт", оно скоро появится на заправках компании "Роснефть" и в регионе. "Всю зиму мы поставляли дизтопливо стандарта Евро-4 нашим зарубежным партнерам, и сегодня у нас имеются хорошие отзывы об этом продукте. Мы будем одновременно продавать на наших АЗС в регионе, как обычное, так и новое дизтопливо, чтобы потребитель мог выбирать".

"Благодаря современной технологии, нам удалось снизить содержание ароматических углеводородов до величины ниже 10%. Ведь чем меньше этих углеводородов, тем выше цетановое число и ниже дымность двигателя", - объясняет Валерий Ежов. Сегодня наряду со стандартным нефтепродуктом Комсомольский НПЗ выпускает дизельное топливо с цетановым числом от 52 до 56. Модернизация технологического процесса позволила также улучшить экологические характеристики дизтоплива. " Дело в том, что при сгорании сера, содержащаяся в топливе, превращается в сернистый ангидрид, который попадает в воздух. Следствие этого - кислотные дожди, - продолжает Валерий Ежов. - Кроме того, сернистый ангидрид как продукт сгорания вызывает дополнительную коррозию двигателя. Запустив установку гидроочистки дизтоплива, мы смогли снизить содержание серы в конечном продукте. Теперь он соответствует международному стандарту Евро-4".

"Сегодня "Роснефть" вкладывает значительные средства как в добычу, так и в переработку нефти, - резюмирует Владимир Рожков. - Мы хотим быть первыми в России и понимаем, что рынок автотранспорта требует быстрой реакции. Появляются новые автомобили и новые требования к топливу, и чем быстрее мы реагируем на эти изменения, тем быстрее наш потребитель получает то, что ему нужно. Сейчас на наших АЗС появился новый качественный продукт. Уже не первый год действует система скидок. В ближайшее время на многих наших станциях появятся магазины и пункты автосервиса. Мы хотим, чтобы наши клиенты приезжая на автозаправочную станцию, всегда получали то, что хотели, а именно качественное топливо, внимание и высокий уровень обслуживания за минимальную цену".