"Сибуглемет" хочет закрепиться в Приморье

Южная часть Приморья признается самым удобным местом для строительства новых портов. Климатические условия, и как следствие незамерзающие акватории, наличие развитой инфраструктуры, железной дороги, свободных территорий, близость к рынкам сбыта - вот определяющие моменты, влекущие сюда инвесторов. Ни краевая власть, ни население не будут, наверное, против при соблюдении ими законов и использовании новейших технологий.

Процветания не получается

Несмотря на все перечисленные преимущества перед другими регионами Дальнего Востока, Приморский край не слишком преуспел в экономическом развитии. За годы перестройки утеряны или перешли в разряд стагнирующих многие ведущие отрасли. Создать что-либо новое пока не удается. Край остается депрессивным регионом, нуждающимся в финансовой помощи Москвы. Видимо, такое положение дел позволяет потенциальным инвесторам подавать свои намерения, как некий дар, даже если за ним стоит далеко не чистое производство. Здесь, например, рассматривается возможность строительства алюминиевого завода и атомной электростанции. При этом тех, кто принимает решение, как-то мало волнует тот факт, что Приморье по климатическим факторам все же наиболее комфортное место для проживания и отдыха, чем другие регионы Дальнего Востока.

Недавняя волна протеста, поднявшаяся в крае по поводу намерения группы компаний "Сибуглемет" построить в верховье Уссурийского залива угольный терминал, вновь поставила перед всеми нами вопрос: какая экономика нам нужна, в каких условиях мы хотим жить?

Конъюнктура в пользу угля

Интерес "Сибуглемета" и других угледобывающих компаний в основном из Сибири к портам Дальнего Востока вполне обоснован. В районах Западной и Восточной Сибири сегодня сосредоточено около 80% балансовых запасов угля в России. Один Кузбасс добывает 170 млн т угля в год, солидную долю которого он может направлять на экспорт. Конъюнктура угля на рынках стран АТР сегодня очень высока. Потребность в нем только трех стран - Китая, Японии, Южной Кореи составляет 300 млн т в год. Учитывая, что эти страны плюс Индия планируют в будущем наращивать производство стали, им потребуется дополнительный уголь. Доля российского экспорта в этом направлении сегодня едва дотягивает до 16-17 млн т. Но стремление российских угольщиков потеснить конкурентов на рынке АТР упирается в недостаток специализированных портовых мощностей. Времени на раздумье мало, всего каких-то 2-3 года и о рынке АТР можно будет забыть. Эту нишу займут крупнейшие экспортеры - Австралия и Индонезия.

О своем желании обзавестись на Дальнем Востоке собственными портовыми мощностями объявили Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), "Сибуглемет" и "Кузбассразрезуголь". СУЭК уже строит терминал мощностью 12 млн т угля в год в б. Мучка в порту Ванино, "Кузбассразрезуголь" обдумывает возможность строительства третьей очереди угольного терминала в принадлежащем компании порту Восточный и намерен довести перевалку до 28 млн т. В перспективе на северной стороне б. Мучка планируется строительство еще одного угольного терминала под экспорт Эльгинского угля. Намерения якутских угольщиков по увеличению экспортной продукции без учета Эльгинского месторождения потребует наращивания пропускной способности дальневосточных портов к 2010 г. более чем на 5 млн т. Значит, возможны дополнительные проекты. Поиском своих портов занимается "Южкузбассуголь". "Сибуглемет" планирует построить собственный порт в Приморском крае.

При этом СУЭК стремится разделить риски по строительству терминала, не будучи уверенной, что конъюнктура рынка в будущем не ухудшится. Предложения о совместной реализации проекта она делала "Сибуглемету" и компании "Распадская". Последняя готова участвовать, но выбирает между несколькими проектами. Группа "Сибуглемет" предпочитает строить терминал самостоятельно. И такой подход определен аргументом: договариваться с кем-то - значит ограничивать свободу маневра и порождать в будущем локальные конфликты. Как пояснил "ДК" директор по транспорту и логистике ЗАО "Сибуглемет" Владимир БУКАЛОВ, компания в состоянии потянуть проект самостоятельно, а в случае необходимости за инвестициями дело не встанет, их готовы сегодня дать Япония, Корея и Китай.

Досье В холдинг "Сибуглемет" входят разрез "Междуреченский" и одноименная обогатительная фабрика, мощностью 6 млн т угля в год, шахты "Антоновская" с обогатительной фабрикой мощностью 3,5 млн т угля, "Полосухинская" - 3,1 млн т угля и "Большевик" - около 1 млн т угля в год, добычной участок "Багомес", четыре транспортных предприятия, два - стройиндустрии, трейдинговая и лизинговая компании.

В "Сибуглемете" делают ставку на строительство терминала в Приморье и обещают построить самый современный в России угольный терминал.

- Мы изучили несколько вариантов, - говорит Владимир Букалов, - и остановились в итоге на мысе Красный в Уссурийском заливе, рядом с г. Большой Камень. Это лучшее место в Приморье для строительства порта. Наш выбор определялся развитостью инфраструктуры, близостью к потребителю, наличием трудовых ресурсов. В строительстве будут применяться современные технологии.

Досье "Сибуглемет" планирует к 2012 году добывать не менее 17 млн т угля в год. Экспортом угля в восточном направлении компания занимается в портах Ванино, Восточный и Посьет, отгружая в год около 2 млн т. В России "Сибуглемет" работает с 10 портами.

Пора строить по-современному

Жители окрестных населенных пунктов, включая г. Большой Камень, выразили активный протест будущему терминалу. Людей волнуют экологические проблемы, которые, как они считают, последуют за строительством угольного порта. Им и без того приходится жить рядом с заводом "Звезда", где утилизируются радиоактивные отходы.

- В мире есть опыт решения подобных экологических проблем, - успокаивает их директор филиала ЗАО "Сибуглемет" во Владивостоке Сергей СТЯЖКИН. - Примеры - канадский Ванкувер, где рядом с аналогичным портом живут рыба и лебеди, Нью-Касл в Австралии, переваливающий в среднем 70 млн т угля в год. Вопросы экологии, как это ни покажется парадоксально, волнуют собственника гораздо больше, чем любого обывателя. Смею заверить, когда делается что-то с нуля, как правило, на вооружение берется все самое современное. Используя новые технологии, инвестор стремится решить проблему до того, как она возникнет. Нам бы хотелось не эмоционального, а здравого диалога с местным населением, мы готовы дать максимум информации и выслушать любые предложения.

Пока конструктивного диалога не получается. И причина недоверия населения в самом "Сибуглемете". Несмотря на декларируемое стремление сделать все по закону, компания попыталась обойти закон стороной. При выделении земли был нарушен градостроительный кодекс, который предполагает проведение аукционов по выбору площадок под строительство. Будущий объект находится в черте муниципального образования, где пока не принят план зонирования территории.

На сегодняшний день управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю отклонило согласование акта выбора земельного участка на м. Красный. Много замечаний у Росприроднадзора и к компании "Гидротекс", которая выполнила предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Особо много замечаний в нем к оценке воздействия на атмосферный воздух. Расчеты по десяти основным источникам загрязнения признаны неверными и существенно заниженными. Документация отправлена на доработку. Бухта Суходол, расположенная севернее м. Красный, все еще остается объектом высшей категории рыбохозяйственного водопользования. Нет оценки того, как строительство и углубление фарватера отразятся на рыбных ресурсах.

Проект может уйти в Хабаровский край

Представители "Сибуглемета" не исключают варианта отказа от выбранной площадки. На этот случай сделана оценка мыса Теликовского (северная оконечность б. Суходол). Там проектировщиков не устраивают глубины и вынос осадков впадающей в залив р. Артемовки. Как альтернатива рассматривается расположенная южнее бухта Чажма. Там большой проблемой для инвестора является железная дорога, 60 км путей до пункта соединения с Транссибом требуют реконструкции. Кроме того, б. Чажма узка для разворота большегрузных судов. Впрочем, все это причины, не препятствующие строительству порта, но удорожающие проект. А акционеры умеют считать деньги.

Возможно, лучшим с точки зрения экологии вариантом было бы строительство современного угольного терминала в порту Восточный. Кстати, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН предлагал "Сибуглемету" объединить усилия с акционерами Восточного. Такое предложение поступало и от порта Зарубино. Но акционеры не договорились. "Было бы легко, мы бы сотрудничали," - говорит Владимир Букалов.

Как заверяет Сергей Стяжкин, компания будет работать над устранением всех замечаний к проекту, чтобы остаться в Приморье, и лишь в крайнем случае уйдет в Хабаровский край, где, как считают в "Сибуглемете", можно избежать многих проблем, возникающих здесь.

Что же, посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. После всех согласований на реализацию первой очереди проекта мощностью 4 млн т должно уйти не более 2,5 лет.