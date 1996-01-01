"Сименс" на Дальнем Востоке: всерьез и надолго

Имя компании "Сименс" известно в мире уже 160 лет. Благодаря широкому портфелю продуктов и услуг фирма сохраняет глобальную конкурентоспособность даже во времена самых неблагоприятных экономических условий. Теперь этот ведущий мировой концерн решительно осваивает и пространства российского Дальнего Востока. Об инновациях, высоких технологиях и жесткой конкуренции "ДК" беседует с директором отдела корпоративных коммуникаций ООО "Сименс" Алексеем ГРИГОРЬЕВЫМ.

- Да, у компании очень богатая и славная история - в том числе в России, где она работает с 1853 года, - говорит Алексей Григорьев. - При этом российский Дальний Восток для нас сравнительно новый регион. Одним из важных проектов стало участие компании в 90-е годы в строительстве самой длинной (более 8000 км) в мире линии связи Москва - Хабаровск. С этого времени мы присутствуем в регионе: в 1994 году было открыто представительство медицинского департамента компании во Владивостоке, в 1997 году - в Хабаровске. Стало очевидным, что недостаточно работать только через Москву и Санкт-Петербург, и в результате - согласно так называемой концепции регионализации - была выстроена целая сеть представительств по всем федеральным округам. В мае 2006 года мы открыли свое полномасштабное представительство и в Хабаровске.

- Сегодня нашим партнерам и клиентам во всем Дальневосточном округе мы можем предлагать продукты, системы, услуги и решения по всей многогранной линейке "Сименс", - продолжает Алексей Григорьев. - Прежде всего это энергетика, включающая в себя генерацию и энергосети, промышленная автоматизация (широкая компонентная база и системная интеграция, а также продукты и решения автоматизации зданий и систем безопасности). Большое направление, связанное с транспортной техникой (в первую очередь, это рельсовый транспорт, а также автомобильные компоненты). Следующая сфера, которую мы уже развивали прежде и продолжаем усиливать, - это поставки медтехники в регион. Пятое направление - телекоммуникации и ИТ-решения. И шестое направление - светотехника, - представленное компанией "ОСРАМ", которая тоже входит в группу "Сименс".

Приоритеты региона

- И все же какие направления являются для компании в регионе особенно важными?

- Мы ориентируемся на приоритеты в развитии ДВ, определяемые администрациями округа и его регионов. Мы готовы участвовать в реализации практически любых программ на базе передовых технологий, поскольку "Сименс" является широкопрофильной инфраструктурной и промышленной компанией.

В этом плане показателен, на мой взгляд, прошлогодний визит в Хабаровск президента "Сименс" в России доктора Дитриха МЁЛЛЕРА, в ходе которого он встречался с руководителями города, края и федерального округа, вел переговоры с представителями местных деловых кругов. Именно в ходе таких регулярных встреч и бесед мы и выясняем актуальные задачи и приоритеты региона. А дальше начинается взаимодействие с конкретными партнерами, реализующими эти проекты, - будь то транспортные, промышленные, телекоммуникационные или иные компании, - поясняет Алексей Григорьев.

- Мы постоянно держим контакт с органами власти, - к разговору подключается недавний директор хабаровского представительства Валерий РОМАНОВ. - Например, только что я вернулся с Камчатки, где с органами власти обсуждали наши предложения по сотрудничеству. Сейчас провели встречу в администрации Приморского края, на очереди - встреча с представителями администрации Сахалинской области. Так что мы чутко отслеживаем и анализируем потребности развития экономики Дальнего Востока.

Большое внимание уделяется работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса. В этом плане очень привлекателен Сахалин: мы поставляли туда свое оборудование (две газовые турбины) для американской компании Elliott Company, Jeannette - сейчас ведем сопровождение этой работы.

Другим важным направлением мы считаем поставки медтехники во все субъекты региона, в том числе в рамках национального проекта "Здоровье". За минувшие 10 лет в медицинские учреждения ДВФО поставлено свыше 400 единиц диагностического оборудования. К примеру, в Хабаровском крае медицинский департамент "Сименс" участвовал в оснащении диагностического центра и кардиологического отделения Первой краевой больницы, а также первой очереди онкологического центра.

Телекоммуникация также относится к основным направлениям развития инфраструктуры экономики ДВ. Уже упомянутая оптиковолоконная линия связала регион с центром России. Кроме того, именно "Сименс" устанавливал различное коммутационное оборудование в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. В качестве примера работы с сотовыми компаниями можно назвать "Новую телефонную компанию", предоставляющую услуги сотовой связи в стандарте GSM900 в Приморском крае.

Нельзя не упомянуть такую сферу деятельности "Сименс", как решения для коммунального хозяйства. У нас есть соответствующие передовые технологии по решению водных проблем - к примеру, в рамках проекта по Тунгусскому водозабору возле Хабаровска.

- Хорошая перспектива и у проектов по развитию транспортной инфраструктуры, что повлияет на развитие экономики в целом, - уверен Валерий Романов. - Скажем, "Сименс" имеет очень хорошие продукты и решения для модернизации аэропортов. В России уже имеется опыт работы с аэропортами Домодедово и Шереметьево, Екатеринбурга и Красноярска. И сегодня мы готовы на Дальнем Востоке участвовать в реконструкции и строительстве хаба в хабаровском аэропорту. А в свете решения недавно сформулированных комплексных программ развития Дальнего Востока мы можем участвовать в реконструкции аэропорта во Владивостоке, а также в подготовке острова Русский к приему гостей саммита АТЭС в 2012 году.

Чувство локтя

- Как обстоят дела с конкурентами? С какими трудностями столкнулась компания на местном рынке?

- На территории других округов мы работаем давно и можем опираться на связи, которые выстраивались десятилетиями, - откровенен Алексей Григорьев. - Здесь же "Сименс" - компания относительно новая, которая вошла в достаточно конкурентную среду и должна себя в этой среде утвердить. На Дальнем Востоке сильное, массированное присутствие иностранных компаний из АТР - японских, китайских, корейских. Они действуют на рынке весьма агрессивно, и в этой непростой среде "Сименс" и преследует цель утвердиться во всех секторах промышленности и инфраструктуры, стать стратегическим партнером для Дальнего Востока.

- А как в такой ситуации вы выстраиваете систему продаж? Какие требования предъявляете своим партнерам?

- Мы уделяем большое внимание правильному и корректному выстраиванию отношений с партнерами, - поясняет Алексей Григорьев. - Предпочтение отдаем локальным, региональным компаниям, которые имеют определенные позиции на рынке и хорошо его знают. Но при этом мы к ним предъявляем высокие требования - это касается и стандартов качества, безопасности, экологии и прочих международных норм. У нас уже сложились устойчивые связи - в первую очередь в сфере промышленной автоматизации.

Одним из таких партнеров здесь для нас является ООО "Синетик" - новосибирская компания, имеющая свой филиал в регионе. У них целый ряд проектов по автоматизации производства - к примеру, на предприятии "Горводоканал" в Уссурийске, портовые краны в Находке и Ванино, в Магадане, нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске.

- При этом, - поясняет новый руководитель регионального офиса компании Владимир ФАДЕЕВ, - мы оказываем партнерам поддержку их технического уровня для обеспечения высокого качества реализации наших совместных проектов. И, конечно, мы стараемся поддерживать инициативы наших партнеров в их сильных сферах. Кроме того, мы работаем над расширением круга таких партнеров - разумеется, на уровне наших требований.

Кадры решают все?

- Кстати, а как решается кадровый вопрос в вашей компании - в частности на Дальнем Востоке? Вы используете местные кадры или привозите людей сюда с запада?

- Мы идем путем локализации, этот принцип распространяется и на кадровую политику "Сименс", - улыбается Алексей Григорьев. - Из 4 тысяч наших работников свыше 95% - граждане России. В регионах мы придерживаемся той же политики, и наши коллеги, работающие здесь, - почти все дальневосточники. Так что кадровую проблему решаем за счет местных ресурсов и находим весьма квалифицированных, хороших специалистов, которые с энтузиазмом работают в нашей компании.

- Кстати, компания "Сименс", похоже, работает в этой сфере на перспективу. Сегодня вы награждаете победителей регионального финала молодежного конкурса научно-инновационных проектов "Город для людей". Наверное, так компания готовит себе будущие кадры?

- Мы смотрим на это шире, - убеждает Алексей Григорьев. - "Город для людей" - часть международной программы "Поколение 21", стратегической корпоративной программы компании "Сименс" по поддержке в первую очередь сфер образования и научно-технического творчества молодежи. В эту программу как раз и входит международный конкурс "Siemens competition in Math, Science and Technology". Он проводится в США, Германии, Китае. Этот конкурс мы впервые проводим на тему "Город для людей" в России и считаем, что он вполне получился. Получено свыше 400 заявок от участников. Радует, что довольно высокий процент заявок реализовался в конкретных работах. В адрес организационного комитета поступило более 130 работ, причем из самых разных регионов страны.

У многих дальневосточных участников были весьма интересные темы проектов - например, по рекреационным зонам в городах и по городской эстетике. Мы вновь убедились, что молодежь мыслит шире заданных направлений конкурса, и это замечательно. Мы только рады, что компания "Сименс" помогла выявить новые таланты, сумела привлечь к их идеям широкое общественное внимание. А в более отдаленной перспективе мы, действительно, надеемся увидеть призеров и в числе сотрудников нашей компании. "Сименс" всегда работает на будущее - будущее страны и самой компании.

Досье Германский концерн Siemens AG учрежден в 1847 году, является мировым лидером в области электроники и электротехники. Около 480 тыс. сотрудников разрабатывают и производят продукцию, проектируют и компонуют системы и оборудование, оказывают услуги по индивидуальным заказам. "Сименс" оказывает поддержку заказчикам в более чем 190 странах, поставляя инновационное оборудование и широкомасштабное ноу-хау для решения коммерческих и технических задач. Концерн действует в таких областях, как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт, медицина и светотехника. В 2006 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) оборот концерна превысил 87,3 млрд. евро, годовая прибыль после уплаты налогов - 3,1 млрд. евро. В России концерн представлен ООО "Сименс" и группой других компаний (в общей сложности около 4 тыс. сотрудников), имеет более 10 совместных предприятий. Концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует в более чем 40 регионах страны, будучи одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей российской экономики. Объем заказов "Сименс" в России в 2006 финансовом году превысил 2,1 млрд. евро, а оборот компании составил 1,2 млрд. евро.

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