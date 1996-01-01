Квинтэссенция мобильности

Недавно в Барселоне прошел Всемирный конгресс 3GSM. Именно здесь компании-производители представляют последние достижения на рынке мобильных технологий и тем самым определяют основные направления развития мировой мобильной индустрии. Среди гостей конгресса были и представители Дальневосточного "МегаФона". Мнение дальневосточников о тенденциях развития сотового рынка особенно интересно: вот-вот начнется строительство сетей нового поколения - 3G.

На других посмотреть, себя показать

Всемирный конгресс 3GSM - ежегодное мероприятие, проводимое ассоциацией GSM, - одно из главнейших и ярчайших событий в мире мобильной связи. Десятки тысяч представителей индустрии со всего мира, а в этом году их было около 60000, съезжаются, чтобы узнать о последних достижениях в области мобильных технологий, будь то инфраструктура, мобильные устройства, платформы или программное обеспечение, - в общем, все то, что ждет мир через два-три - максимум четыре года. Как правило, именно здесь все крупные и значимые игроки рынка анонсируют новые технологии и продукты.

- Конгресс - своеобразная квинтэссенция мобильных технологий завтрашнего дня. Нигде больше не встретишь такой концентрации телекоммуникационных инноваций на метр экспозиционной площади, - рассказывает административный директор сети "МегаФон-Дальний Восток" Александр СГРЕБНЫЙ. - Сам конгресс оставил двойственные чувства. С одной стороны, здесь как нигде ощущалось технологическое отставание России: пока мы рассматриваем плюсы и минусы перехода на стандарт 3G, на конгрессе представляют технологии сетей пятого, если не шестого поколения. С другой - производители оборудования уделили особое внимание "МегаФону". Это показывает, что они, и в частности компания Huawei (КНР) видят в нем и в нашей дальневосточной команде партнера, способного продвигать суперсовременные сервисы и услуги.

- По прогнозам, для развертывания сетей 3G в России необходимо минимум два года, - продолжает технический директор сети "МегаФон-Дальний Восток" Валерий КРЫЛОВ. - За это время технологии уйдут далеко вперед. На конгрессе фирмы Ericsson и Nortel презентовали новейшее решение, по сути сети уже пятого поколения. Эта технология позволяет передавать данные со скоростью 144 Мб/с. А японцы, к примеру, уже объявили о достижении рекордной скорости передачи данных - 600 Мб/с.

Активно обсуждалось использование в сетях сотовой связи интернет-пейджеров (IM) и конвергенция мобильных и стационарных сетей (объединение разных видов связи для предоставления удобных инновационных услуг). Российские представители пытались найти ответ на основной вопрос: стоят ли сети 3G планируемых инвестиций или же стоит уделить внимание еще более современным технологиям.

Кому 3G товарищ

Сети нового поколения 3G дают возможность передавать данные со скоростью 2 Мб/с и расширяют возможности обыкновенного телефона за счет использования ИТ-технологий. Телефон становится средством передачи не только звука, но и видеоизображения, а передача большого объема данных делает возможным скоростной доступ в Интернет, что практически позволяет конкурировать с беспроводным широкополосным доступом WiMax.

"Наше ближайшее будущее не может рассматриваться в отрыве от контекста развития сетей как таковых, - считает Валерий Крылов, - Сейчас технологии предлагают определенный выбор достаточно эффективных решений. Но операторам трудно определиться, так как сейчас очень высока сменяемость поколений оборудования. Технология изобретена, она живет год, затем появляется новая, более эффективная, а "старая" еще себя не окупила. Поэтому появилась идея создать технологию, которая совершенствовалась бы внутри себя, эволюционировала путем перевода на программные решения. Простой пример: на стандарт GSM добавляется GPRS, потом EDGE, потом плавно переходит в UMTC и т. д.

Некоторое время это работало, но параллельно развивались другие направления, как оказалось, более эффективные. Сейчас стоит вопрос: надо ли вкладываться в развертывание сетей третьего поколения, ведь уже появились сети четвертого и пятого поколений, которые дешевле в 4-5 раз, эффективнее и предлагают невероятные сервисы. Но, с другой стороны, чтобы их внедрить, нужно забыть в каком-то смысле про сотовую связь и произвести полную замену оборудования. И этот выбор до сих пор не сделан".

К тому же вывод новых сервисов на базе сетей третьего поколения связан с большим количеством проблем технического характера и потребует от операторов значительных затрат на модернизацию биллинга и другого программного обеспечения.

"В этом отношении показательно количество инвестиций в IT-проекты сотовых операторов,- говорит директор департамента ИТ сети "МегаФон - Дальний Восток" Юрий ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. - На протяжении нескольких лет наблюдается неуклонный рост капиталовложений в системы аналитики и отчетности, конвергентные биллинговые решения и новые услуги. Мировой опыт показывает, что эта тенденция сохранится".

По общей оценке, существуют три основных направления, которые могут ожидать дальневосточников в недалеком будущем: модернизация сетей GSM в 3G, стандартизация и развитие сетей WiMax и распространение мобильного телевидения. Причем последнее интересно в контексте еще одного направления, широко обсуждавшегося на конгрессе, - возможности разработки нового поискового механизма, что, по сути, является предпосылкой к созданию мобильной рекламы.

Наступление новой эры мобильной связи зависит от многих факторов. Тем не менее модернизация GSM-сети Дальневосточного "МегаФона" уже идет. По словам технического директора компании, базовые станции и коммутаторы, работающие в двух стандартах, есть уже практически по всей территории ДВФО и Восточной Сибири. В этом году "МегаФону" остается модифицировать оборудование в Республике Саха (Якутия) и Еврейской АО. По большому счету, запуск 3G на сети "МегаФон - Дальний Восток" сдерживают только правовые формальности.

Так понемногу пользователей сотовой связи готовят к переходу на новый стандарт. Телефонов, поддерживающих сети как второго, так и третьего поколения, в России становится все больше, и постепенно они приучают абонентов к новым возможностям. Зачастую именно за счет дополнительных услуг.

Весь мир в кармане

"Показательно, что главными героями всемирного 3GSM-конгресса стали не производители оборудования или поставщики телекоммуникационных решений, а производители дополнительных услуг, контента, - отметил Петропавловский. - Nokia объявила об альянсе с видеосервисом YouTube, что позволяет пользователям телефонов финского производителя просматривать контент YouTube на своих мобильных устройствах по широкополосным каналам. Абоненты Vodafone в ближайшем будущем получат доступ к сервисам поисковой системы Google, несколько крупных сотовых операторов объявили о введении интерконнекта для интернет-пейджеров, а Microsoft одним из приоритетов обозначил создание программного обеспечения, офисных решений на базе мобильных сетей".

Все чаще операторы задумываются о необходимости выйти за рамки предоставления традиционной голосовой связи. На первый план выступают услуги, базирующиеся на ставших уже традиционными SMS, MMS, GPRS и т. д., но в тоже время они настолько расширяют возможности современного телефона, что он уже воспринимается как некий информационный терминал.

Операторы активно ищут новые сервисы, которые могут быть востребованы абонентами, получившими доступ к высокоскоростному Интернету, посредством сетей третьего поколения.

- Наши коллеги из "МегаФон - Москва" уже объявили, что на конгрессе заключили соглашение с одним из российских разработчиков мобильных приложений об установке web-камер на базовых станциях "МегаФона", в развлекательных заведениях, около туристических достопримечательностей и наиболее оживленных автомагистралей, - продолжает Юрий Петропавловский. - Изображение по запросу будет транслироваться на мобильные телефоны. Это позволит водителям, например, получать максимально точную информацию о пробках на дорогах - для Москвы это насущная проблема.

- Услуги на базе 3G будут интересны в первую очередь корпоративным клиентам, - добавляет Александр Сгребный. - Бизнес станет по-настоящему on-line. Он оценит и высокоскоростной доступ в Интернет, и возможность участвовать в видеоконференциях с помощью мобильного телефона.

- С приходом 3G-сетей отпадает необходимость выделенного, высокооснащенного рабочего места. Фраза "офис, который всегда с тобой" - становится не просто девизом, а реальностью. Реальностью, которая имеет вдохновляющие масштабы и делает человека по-настоящему мобильным, - отмечает Валерий Крылов. - Сотовый телефон предоставит его владельцу массу возможностей: проводить банковские операции, иметь доступ к любым ресурсам, к любому контенту, вплоть до управления квартирой или офисом. Эффективность бизнеса - это эффективность коммуникаций, которые обеспечивают эти технологии. Тот, кто сегодня ими не интересуется, завтра рискует столкнуться с вопросом: быть или не быть ему в бизнесе?

Homo mobilium

Мы сейчас стоим на пороге удивительных событий. Мир меняется. И отрасль телекоммуникаций - яркий тому показатель.

- Коммуникация - уникальная сфера деятельности, - считает технический директор сети "МегаФон - Дальний Восток" Валерий Крылов. - Если врач, работая много лет, накапливает определенный опыт, становится хорошим врачом, актер за годы служения в театре - хорошим актером, то связист на старом багаже знаний хорошим связистом может не стать никогда. Технологии меняются с такой скоростью и настолько принципиально, что нужно уметь быстро перестраивать мозги на новые решения. Я начинал работать на декадно-шаговых электромеханических станциях, а сейчас их практически не осталось. А завтрашние технологии могут настолько отличаться от сегодняшних, что придется получать второе образование. В этом смысле работники отрасли телекоммуникаций находятся в постоянном авангарде. Через них адаптируются все новые технологии и решения, которые потом становятся обыденностью для каждого пользователя.

- Знаете, что привлекает молодых людей работать в мобильной индустрии? - спрашивает Юрий Петропавловский. - Мне кажется, только здесь можно быть в курсе всех новых технологий, а зачастую и принимать непосредственное участие в их развитии. Сотовая связь обладает значительными материальными ресурсами, которые позволяют в короткие сроки внедрять инновационные решения, готовить высококвалифицированных специалистов и грамотных менеджеров.

Пока мы только привыкаем не вздрагивать при словах WiMax, UMTC, HSPA, но постепенно все это проникает в нашу жизнь и становится незаменимым.

"Товарищи, не расходитесь, все только начинается!" Точно так же пару лет назад операторы объясняли абонентам, что такое SMS и MMS. И не надо бояться! Впервые в истории мобильной связи технологический ресурс не ограничен (в разумных пределах), а абонент, получив доступ к новой сети, просто нажимает на нужную иконку или ссылку на терминале. Постепенно самые сложные понятия становятся частью нашей жизни. Механизм запущен, и, как говорится: "Идите и остановите прогресс!"

Лицензия Минсвязи РФ N15411 от 13.07.2000.