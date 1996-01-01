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Колымская трасса надеется на новую жизнь
Колымская трасса уникальна. Дорога, построенная на вечной мерзлоте силами огромного количества заключенных, по своей протяженности, количеству инженерных сооружений не имеет себе равных на территории всего постсоветского пространства. Здесь почти нет придорожных кафе и забегаловок, бабушек, торгующих на обочинах. На этой дороге вы не встретите туристических автобусов и путешествующих велосипедистов.
Груз, который везут на многие сотни километров, жизненно важный - мазут и уголь поселковым котельным, продукты питания жителям районов. Журналисты в Магадане считаются зелеными до тех пор, пока не побывают в командировке на трассе. Особенно запоминается такое боевое крещение, если оно проходит в самый разгар колымской зимы, когда после очередного интервью шнур от микрофона нужно очень аккуратно заносить в машину, иначе он просто поломается от холода. Чем же было вызвано строительство дороги на такой большой и неизведанной территории, с экстремальными климатическими условиями и при отсутствии надежной системы снабжения? Причина одна - золото, и она с лихвой перевешивает все эти трудности. В 1929 году по просьбе акционерного общества "Союззолото" на Колыму прибывает группа молодых специалистов, задача которых разработать транспортную схему для добычи в регионе золота и платины. Уже на следующий год от базы снабжения приисков, которая располагалась в бухте Нагаева, началось строительство Большой дороги. Основными направлениями были выбраны прииски, расположенные в районе реки Утиная и поселка Среднекан. Согласно проекту протяженность трассы составила около 500 км.
С организацией треста "Дальстрой" 11 ноября 1931 года строительство Колымской трассы вступило в новую фазу. "В 1934 году трасса дошла до поселка Оротукан, куда сразу же направили 4 тысячи заключенных для добычи золота на приисках, - говорит научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея кандидат исторических наук Александр НАВАСАРДОВ. - Именно благодаря появлению дорожного сообщения за тот промывочный сезон Дальстрой дал стране 5,5 тонн золота". К 1935 году на строительстве Колымской трассы трудились 15 тысяч заключенных, а сама дорога продвинулась более чем на 500 километров.
Следует отметить, что как только основные золотоносные прииски Дальстроя получили хоть какое-то транспортное сообщение, дальнейшее финансирование дорожного строительства стало вестись по остаточному принципу - основная часть денег направлялась на развитие золотодобывающей промышленности. При этом качество самой трассы никого не волновало, главное, чтобы она была. Зимой, как правило, слово "дорога" означало срубленные деревья, утрамбованные снегом - только летом строители выкорчевывали пни и делали отсыпку.
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