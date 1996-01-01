Дорожных строек громадье

Не исключено, что Дальневосточный регион стоит на пороге больших перемен. Если только у федерального центра хватит денег и политической воли довести до конца задуманное.

Мы о дорогах. Как известно, они не только определяют развитие экономики, но и в значительной степени являются показателем качества жизни населения. ДВФО в смысле автодорожной инфраструктуры уникальный регион. Где еще почти 40% территории не имеет прямого автомобильного сообщения с центром государства? И если разработанная в 2005 году Транспортная стратегия для остальных регионов России делает упор на улучшение качества дорожной сети, увеличение пропускной способности дорог, в том числе и за счет строительства новых высокоскоростных магистралей, то для ДВФО главный акцент - новое строительство дорог там, где их никогда по сути не было. А если и есть, то только мы, дальневосточники, можем признать их за дороги. Для нормальных цивилизованных людей - это все-таки направления.

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