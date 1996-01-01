Время лидеров

Такой конкурс на Дальнем Востоке проводится только в Приморье. Пока.

Идея проекта три года назад родилась в голове первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО. Перелистывая свеженький сборник рейтингов "100 крупнейших компаний Дальнего Востока", выпущенный Издательской компанией "Золотой Рог", он посоветовал тогдашнему руководителю рейтингового агентства "ЗР" Андрею БЛИНОВУ: "А почему бы вам не организовать конкурс на лучшую компанию края? У вас же все есть для этого. Нужно стимулировать открытость бизнеса".

Методика определения эффективности бизнеса компаний у рейтингового агентства "Золотого Рога" авторская, но ее в свое время скорректировали и утвердили ведущие экономисты и эксперты региона. Для рейтинга она хороша, но звание "Компания года" несет в себе общественное звучание. И тут одних финансовых показателей было мало.

Мы сразу решили, что конкурс должен быть максимально объективным, а потому, в отличие от подобных российских мероприятий, его участники ничего не платят в фонд Премии. Более того, партнеры и спонсоры не могут участвовать в конкурсе, просто имеют один голос как эксперты. Участниками же становятся все открытые компании края. Первичный отбор в полуфинал начинается с анализа финансовой отчетности, сравнения с предшествующими годами, а затем бюллетень для голосования с 25 лучшими компаниями предоставляется членам Экспертного совета. В его составе 50 человек - не просто профессионалов бизнес-инфраструктуры, а людей известных и уважаемых в крае. В финал выходят четыре компании и четыре персоны. И еще один круг голосования. Сложно? Долго? Да. На подведение итогов уходит два с половиной месяца.

В первый же год стало ясно: Премия становится общественно значимым событием в жизни края, а потому рядовые приморцы должны иметь право голоса. Забегая вперед, сообщим, что финал Премии-2006 собрал голоса 1873 приморцев, которые прислали в Оргкомитет бюллетени, опубликованные в газете, или проголосовали на сайте Премии. И в конечном счете победитель определяется по интегрированной сумме мест: экспертов и открытого голосования.

Досье Имена победителей прошлых конкурсов хорошо известны за пределами Приморского края. "Компанией-2004" стало ОАО "Новая телефонная компания", а по итогам 2005 года - ОАО "Дальсвязь". Первым победителем Премии "Менеджер года" стал руководитель группы компаний "В-Лазер" Борис Постовалов, а в 2006-м эксперты дружно назвали лидером Виктора Мясника, генерального директора ДВУЭК.

Однако после первого конкурса Оргкомитет получил первые претензии: "Эффективность бизнеса, экономический рост предприятия, конечно, важный критерий, ну а где благо для края?" - резонно вопрошали члены Клуба крупнейших налогоплательщиков края. И в прошлом году появилась третья номинация "Социально ответственный бизнес". А в этом году и вовсе организаторы решили объединить Краевую Премию для крупного бизнеса и конкурс "Предприниматель года" по срокам и церемонией награждения. Так у приморского бизнес-сообщества появился свой "профессиональный" праздник.

Нынешняя церемония собрала не одну сотню представителей со всего края. И большой бизнес чествовал победителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей наравне с лауреатами Премии.

"Подобные мероприятия, - считает председатель Оргкомитета и первый вице-губернатор Александр Костенко, - формируют позитивный образ приморского бизнеса". "Мы убеждены: публичная Премия нужна бизнес-сообществу Приморского края, - заявила на церемонии исполнительный директор Премии-2006 Елена Баркова. - Всем нам необходимы единые и понятные правила рынка, корпоративная открытость. Тем более "Золотой Рог", как акционерное общество, и сам является частью бизнес-среды Приморья и Дальнего Востока".

Бизнес-конкурс признан деловыми кругами региона. Подтверждением тому то, что у Премии уже появились бессменные Партнеры - это ОАО "Группа Альянс", Дальневосточное территориальное управление Акционерного коммерческого банка "Росбанк" и Федерация профсоюзов Приморского края. Весомый вклад в организацию Премии внесли генеральные спонсоры, оценившие важность и необходимость Премии для развития бизнеса в Приморском крае, а значит, и своего. Это - крупнейшие холдинги ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" и ООО "Востокцемент", которое увидело в конкурсе прекрасную возможность представить свою новую торговую марку "Трилитон". Возможность "засветиться" в регионе, поддержав конкурс, увидела молодая компания - ООО "Альянс-лизинг".

Так кто же стал победителем? В том и интрига Краевой Премии, что до самой церемонии этого не знали даже финалисты Премии.

На кубок "Компания-2006" претендовали четыре: "Владивосток Авиа", "Владхлеб", "Михайловский бройлер" и "Тернейлес". В итоге победителями стали авиаторы. "Менеджером-2006" стал генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" холдинга "Нефтяная компания "Альянс" Владимир МАСЛОВСКИЙ, опередив даже таких топ-менеджеров, как руководитель "Дальневосточного морского пароходства" Евгений АМБРОСОВ и той же "Влад Авиа" Владимир САЙБЕЛЬ. В номинации "Социально ответственный бизнес" победило ОАО "Приморский ГОК" - предприятие в таежной глубинке создало такие условия для работы и жизни работников, что им могут позавидовать трудовые коллективы предприятий краевого центра.