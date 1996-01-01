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Средняя зарплата в российском автопроме - $ 1000
Средняя зарплата в автомобильном бизнесе в России на данный момент составляет около $ 1000, передает издание "Автосфера" со ссылкой на данные исследования кадрового агентства "Автокадр". Около "штуки" в среднем по России получают автомеханики, установщики дополнительного оборудования, маляры, автожестянщики, менеджеры по персоналу и т. д.
Нередко встречается зарплата в пределах $ 1400-1600. Столько в среднем по России зарабатывают менеджеры по продажам автомобилей, мастера слесарного и кузовного цеха. Что касается руководителей автосалонов, отделов по продаже автомобилей, начальников отдела маркетинга, то у них размер заработной платы составляет от $ 3000. А вот секретари, мойщики автомобилей и другие неквалифицированные рабочие получают на российских автопредприятиях по $ 300-500.
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