Средняя зарплата в автомобильном бизнесе в России на данный момент составляет около $ 1000, передает издание "Автосфера" со ссылкой на данные исследования кадрового агентства "Автокадр". Около "штуки" в среднем по России получают автомеханики, установщики дополнительного оборудования, маляры, автожестянщики, менеджеры по персоналу и т. д.

Нередко встречается зарплата в пределах $ 1400-1600. Столько в среднем по России зарабатывают менеджеры по продажам автомобилей, мастера слесарного и кузовного цеха. Что касается руководителей автосалонов, отделов по продаже автомобилей, начальников отдела маркетинга, то у них размер заработной платы составляет от $ 3000. А вот секретари, мойщики автомобилей и другие неквалифицированные рабочие получают на российских автопредприятиях по $ 300-500.