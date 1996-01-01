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Управляя затратами
Затраты, как правило, растут пропорционально бизнесу. Руководители всеми силами стараются их оптимизировать, сокращая расходы на чай-кофе, подписку, канцелярские товары. Однако это дает мизерную экономию, создавая лишь дополнительные проблемы с персоналом.
Между тем затратами можно управлять более чем эффективно. В российской практике есть примеры, когда после внедрения системы эффективного управления затратами капитализация компании возрастала в 10 раз.
О том, как достичь такого результата, в эксклюзивном интервью "ЗР" рассказал генеральный директор консалтинговой компании "COGITO Management Consulting" (г. Москва), бизнес-консультант Александр КОБЕНКО.
- Затраты - это необходимая часть бизнеса, и предприятие должно нести затраты, чтобы работать и развиваться. Понятно, что полностью избавиться от них нельзя, можно только уменьшить. На какие затраты нужно обращать внимание в первую очередь?
- Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на структуру затрат предприятия - определить затраты, имеющие большую долю в себестоимости конечного продукта, именно на них и нужно в первую очередь обращать внимание. Даже однопроцентное приложение усилий или трата времени руководителя в области этих затрат приведет к гораздо большему результату, чем то, с чего обычно начинают наши руководители (как правило, с сокращения совершенно незначительных затрат, которые занимают в себестоимости менее 1%). Не лучше ли потратить те же несколько дней на более существенную статью затрат - встретиться с существующими поставщиками, определить альтернативных поставщиков и провести с ними переговоры, объединить закупки с компанией, работающей в этой же сфере и за счет укрупнения объемов получить дополнительную скидку поставщика и т.д.
- Как можно быстро и существенно снизить затраты?
- Можно выделить три ключевых направления, работа по которым обязательно приведет к существенному результату. Первый - это снабжение (закупка). До 80% потребляемых ресурсов в компании идет на закупку сырья, материалов, оплату электроэнергии, товаров для перепродажи и др. Второй блок - ремонтные и строительные работы, которые производят подрядчики или компания осуществляет их своими силами. В этих двух областях кроется достаточно большой объем экономии, который можно быстро выявить, в среднем за 3-4 месяца. Третий блок, эффект от которого можно получить в более долгосрочной перспективе, - это разработка эффективной инвестиционной политики предприятия. Если в производстве большая часть технологии построена на ручном труде, то, как бы руководитель ни хотел увеличить производительность и повысить эффективность, это сделать очень сложно, подчас невозможно вовсе. Рассмотрев инвестиционный проект по замене ручного труда автоматизированной линией можно получить дополнительные затраты в виде амортизации и обслуживания этой линии, но зато значительно снизить затраты, связанные с оплатой труда персонала и повысить объемы производства.
- В вашей практике есть такие примеры?
- Один из ярких примеров - типография с годовым оборотом порядка пяти миллионов долларов. Работа в данной компании длилась около восьми месяцев, в результате была создана система управленческого учета, разработаны механизмы нормирования затрат и калькулирования себестоимости, внедрена процедура планирования и проведено комплексное обучение сотрудников компании. После того как были разработаны технологии калькулирования, были просчитали существующие заказы, выяснилась парадоксальная ситуация - порядка 50% этих заказов были убыточными. В результате от подобных заказов компания отказалась - тем самым объем загрузки компании снизился почти в два раза, а прибыль при этом выросла в полтора раза. В течение шести месяцев компания нарастила объемы производства до первоначальных, в результате прибыль выросла в три раза относительно уровня "до проекта". Окупаемость проекта, по мнению руководителей, составила порядка 8 месяцев, по нашим данным - порядка шести.
Еще один проект - крупный химический холдинг. За два года работы с ним капитализация выросла в 10 раз! Холдинг, который два года назад стоил 30 млн евро, сейчас стоит 300 млн евро. Как мы добились подобного результата? При помощи обеспечения прозрачности и оперативности учета, постановки системы стратегического и бюджетного управления, оптимизации структуры компании, ухода от непрофильных бизнесов. Объединяет эти проекты заинтересованность владельцев и руководителей бизнеса в изменениях, т.к. наибольшего эффекта по снижению затрат можно достичь в тех компаниях, где собственники создали бизнес с нуля, болеют за него и заинтересованы в таких изменениях. Такие действия обязательно принесут адекватный результат и отдачу.
ДосьеАлександр Кобенко - генеральный директор, руководитель проектов компании COGITO MANAGEMENT CONSULTING (Москва). Специалист в области бюджетного планирования и контроля, управленческого учета. Преподаватель по курсам MBA "Финансы" Высшей Школы Финансового Менеджмента Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.
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