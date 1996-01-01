"Приморскуголь" заключит сделку с материнской компанией

Акционеры ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") на внеочередном собрании, проходившем в заочной форме 23 апреля, одобрили сделку с заинтересованностью с ОАО "СУЭК".

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается между "Приморскуглем" и СУЭК по поставке в 2007 г. материально-технических ресурсов и оборудования. Стоимость приобретаемого "Приморскуглем" имущества по определена в 1 млрд 517,103 млн руб., включая НДС.