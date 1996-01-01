"Дальсвязь" еще подумает

Совет директоров ОАО "Дальсвязь" поручил правлению компании до 30 июня провести дополнительный анализ предложений на покупку сотовых активов - ЗАО "Акос" и ООО "Беспроводные информационные технологии" (БИТ). При необходимости менеджмент может провести переговоры с потенциальными приобретателями "Акоса" и БИТ.

"Дальсвязь" завершила прием заявок от претендентов на свои сотовые активы 26 апреля. Компания получила 8 предложений, которые предварительно были рассмотрены на заседании комитета по стратегическому планированию при совете директоров 26 апреля. Сейчас перед менеджментом Дальсвязи стоит задача сформулировать прозрачную и четкую концепцию продажи активов.

При рассмотрении предложений совет директоров "Дальсвязи" указал на тот факт, что наиболее выгодные предложения не являются безусловными офертами и содержат ряд условий и оговорок, при реализации которых потенциальные приобретатели оставляют за собой право снижать указанные в предложениях цены или отказаться от сделки. После проведения дополнительных мероприятий вопрос о продаже "Акоса" и БИТ будет вновь вынесен на рассмотрение совета директоров "Дальсвязи".

Скорее всего, претенденты на сотовые активы Дальсвязи должны будут прислать новые заявки, после того как будут сформулированы условия торгов.

Как сообщалось ранее, на конкурс поступили заявки от всех операторов "большой тройки" - МТС, "Вымпелкома" и "Мегафона", а также от петербургского ООО "Скиф-Инвест" и ряда других компаний. О своем намерении участвовать в конкурсе заявляла и "Новая телефонная компания" (НТК). По данным нескольких источников, "Вымпелком" предложил за "Акос" и БИТ около $120 млн. "Скиф-Инвест", который является миноритарием "Акоса", готов выложить за эти активы $27,7 млн и $4,15 млн соответственно, что превышает по цене заявку "Мегафона". При этом "Скиф-Инвест", как миноритарий "Акоса", будет иметь право преимущественного выкупа акций этой компании, если согласится заплатить цену, равную самому высокому конкурсному предложению, пояснил "Интерфаксу" источник, близкий к "Связьинвесту".

Сумма в $120 млн, предложенная "Вымпелкомом", близка к рыночной оценке сотовых активов "Дальсвязи". В частности, примерно так оценивают "Акос" и БИТ приморские аналитики.