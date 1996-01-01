Зарегистрировать компанию по подложному паспорту станет сложнее

Законодатели нашли способ защитить законопослушные компании не только от мошенников, но и от лиц с психическими отклонениями. В правительство внесен пакет поправок в "антиотмывочное" законодательство.

Как сообщает "Федеральное агентство финансовой информации", законопроект предполагает создание федеральной системы проверки подлинности всех российских паспортов и других удостоверений личности. Помимо "формальных" данных (фамилии, имени, отчества владельца паспорта, серии документа, а также сведений о том, кто и когда его выдал) авторы законопроекта предлагают включить в эту базу список граждан, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Предполагается, что доступ к новому хранилищу конфиденциальных сведений будет открыт всем предприятиям и организациям, которые при совершении сделок с физическими лицами обязаны удостоверять их личность. Не останется в стороне и налоговая служба: она сможет оперативно пресекать попытки зарегистрировать фирму на имя недееспособного гражданина или по утерянному паспорту.