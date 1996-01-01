Спортсмены просят льготы по земельному налогу

Земельный налог для многих спортивных и культурных организаций - непосильным непосильная статья расхода. Эту ситуацию изучали на очередном заседании рабочей группы по предоставлению льгот по уплате земельного налога Думы г. Владивостока.

Владельцы стадионов, на которых проходят мотокроссы, соревнования по картингу и тому подобные мероприятия, утверждают, что земельный налог съедает все их доходы и полностью лишает возможности дальнейшего развития. Правовой отдел Думы Владивостока предоставил на рассмотрение анализ льгот в различных субъектах РФ. У заинтересованных лиц была возможность сравнить ситуацию в Хабаровске, Комсомольске, Уссурийске и т.д.