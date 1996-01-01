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Предприятиям, вероятно, придется страховать зарплаты своих работников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России появится Агентство по гарантированию материальных прав работников предприятий, против которых возбуждены дела о банкротстве.

Как сообщает РБК daily, это будет государственная корпорация с уставным капиталом порядка 70 млрд руб., которая может быть создана в 2008 году. При этом предполагается, что агентство сможет размещать на фондовом рынке часть средств, поступивших на его счет в виде страховых взносов работодателей.

По словам источника в правительстве, речь идет о вложениях в ценные бумаги нескольких десятков миллиардов рублей. "А может, и в значительно большем объеме, учитывая масштаб проблемы, связанной с невыплатой заработной платы работникам предприятий-банкротов, - добавил источник. - По различным оценкам, задолженность по заработной плате работодателей, находящихся в процедурах банкротства, на начало 2006 года составила около 20-30 млрд руб.".

Агентство будет осуществлять функции кредитора по денежным выплатам работникам этих предприятий. И в случае необходимости будет выплачивать таким работникам денежную компенсацию из средств собственного фонда обязательного гарантирования. Объем этого фонда, по предварительным оценкам разработчиков законопроекта, может составить около 100 млрд руб. Самое любопытное, что этот фонд будет формироваться за счет не только обязательных отчислений действующих предприятий, но и инвестиционной деятельности самого агентства.

Как говорится в концепции законопроекта, текст которой есть в распоряжении РБК daily, поскольку средства фонда не являются федеральной собственностью, госкорпорация вправе вкладывать их в доходные финансовые инструменты. Однако, как пояснили РБК daily в правительстве, у агентства, в отличие от компаний, управляющих средствами пенсионных накоплений граждан, должна быть возможность инвестирования средств в высокодоходные ценные бумаги. "Хотя бы в те бумаги, доходность по которым несколько выше уровня инфляции, - считает источник РБК daily в правительстве. - При этом новое агентство может быть создано уже через полтора года".

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